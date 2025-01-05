Sürücü adaylarını etkileyen yeni düzenleme ile direksiyon sınavı ücretlerine büyük bir zam yapıldı. 2024 yılına kıyasla 2025'te direksiyon sınavı ücreti neredeyse iki katına çıkarak bin 350 liraya yükseldi.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı için yaptığı düzenlemeyle birlikte, direksiyon sınav ücretlerine büyük bir artış yapıldı. 2024 yılında 750 lira olan sınav ücreti, 2025 yılı için bin 350 liraya çıkarıldı. Ayrıca, ilk sınavda başarısız olan adayların ikinci sınav için 4 bin lira ödeme yapması gerekecek.

Sürücü kursları, sınav ücretini 2024 yılında ödeyip sınava girmeyen adaylardan, yeni tarifeye göre ek ödeme talep etmeye başladı. Kurslar, adaylara gönderdiği bilgilendirme mesajlarında yeni ücret tarifesinin geçerli olduğunu hatırlatarak, 7 Ocak tarihine kadar ödeme yapılması gerektiğini belirtiyor. Eski tarifeden ödeme yapan adayların ise farkı tamamlamaları isteniyor.

Sürücü kursları adaylara “Sayın adaylarımız, yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir, 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretini yatırmasını, eski fiyattan yatıran adaylarımızın harç ücretini tamamlaması önemle rica olunur” mesajları göndermeye başladı.