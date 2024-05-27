Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2023'te 1,85 trilyon TL'ye yükseldi. İşlem sayısı yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adede ulaştı. 2024 yılı için ise hacmin 3,4 trilyon TL’ye, işlem sayısının ise 6,67 milyar adede ulaşması bekleniyor.

2024 sonuna kadar süre var

1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği, sürücü belgelerini değiştirme süresini 5 yıl olarak belirlemişti. Pandemi nedeniyle bu süre, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Yeni tip sürücü belgesine sahip kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaştı, ancak hala 7 milyon 159 bin 176 kişi eski tip ehliyet kullanıyor.

Yenileme ücretleri ve ceza bedelleri

Eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenileyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyerek toplamda 15 liraya işlemi tamamlayabilecek. Ancak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedeli dahil en az 5 bin lira ödemek zorunda kalacak. 2024 yılında B sınıfı sürücü belgesi için belirlenen bedel 5 bin 165 lira olup, bu rakam 2025'te yeniden belirlenecek.

Yenilemeyenlere ek yaptırımlar

Sürücü belgesini yenilemeyenler, araç kullanırken ek yaptırımlarla karşılaşacak. Son aylarda yoğunluktan kaçınmak için vatandaşlara başvurularını erken yapmaları tavsiye ediliyor.

Gerekli belgeler

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler:

Eski sürücü belgesi

15 liralık başvuru ücreti ödeme dekontu

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adres bilgisi

Yıl sonunda ceza ödememek ve araç kullanma hakkınızı kaybetmemek için ehliyetinizi zamanında yenilemeyi unutmayın. Başvurularınızı erkenden yaparak yoğunluktan kaçının!