Türkiye'de elektrikli araçların artışı, ehliyet sınavlarında önemli değişikliklere yol açıyor. Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, elektrikli araçlarla sınav yapılmasının önünün açılacağını ve motor bölümüne ilişkin soruların azaltılacağını duyurdu.

Elektrikli araçların artışı ve yeni düzenlemeler

Yerli elektrikli araç Togg'un yollarda yerini almasıyla birlikte, ehliyet sınavlarında da bu araçlara uygun düzenlemeler yapılması gerekti. Elektrikli araçların motor bölümü bulunmadığı için mevcut sınav sistemiyle uyumsuzluk yaşanıyordu.

Serdar Tepeöz'ün açıklamaları

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, mevcut sınavda kursiyerlere aracın motor bölümünün sorulduğunu, ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçlarla sınav yapılmasının da mümkün olacağını belirtti. Tepeöz, “Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız, teknolojiye ayak uyduracağız” dedi.

Engelli kursiyerler için yeni düzenlemeler

Yeni yönetmelikte engelli kursiyerler için de önemli değişiklikler yer alıyor. Tepeöz, engelli kursiyerlerin gittikleri sürücü kursunda uygun araç olmadığı takdirde, kendi araçlarıyla sınava girebileceğini açıkladı. Bu düzenleme, engelli bireylerin sürücü ehliyeti almasını kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Direksiyon sınavı ve yazılı sınav hakları

Yazılı sınavı geçtiği halde 5 kez direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler için de yeni bir düzenleme geliyor. Kursiyerlerin 3 yıl boyunca yazılı sınav hakları baki kalacak ve bu süre içinde başka bir kursa kayıt olup direksiyon eğitimini aldıktan sonra, tekrar yazılı sınava girmeden direksiyon sınavına katılabilecekler.