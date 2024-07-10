Türkiye'de ehliyet sınavlarına yönelik yapılan yeni düzenleme, başkasının yerine sınava girenlere uygulanan ceza süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sınav hilelerine karşı daha sert önlemler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, sürücü belgesi sınavlarına başkasının yerine girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin ceza süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, sınavlarda sahteciliğin önlenmesi ve daha adil bir değerlendirme süreci sağlanması hedefleniyor.

Direksiyon sınavları ve eğitim araçları

Yeni yönetmelik kapsamında, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onaylanmış iki farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak. Bu düzenlemeyle, sınav güzergahlarının daha standart ve güvenli olması sağlanacak. Ayrıca, engelli kursiyerler, kendi araçlarıyla veya temin edecekleri uygun araçlarla sınavlara katılabilecek​​.

Yeni kimlik kartı zorunluluğu ve fotoğraf teyidi

Kurslara kayıt sırasında, kursiyerlerin yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunlu hale getirildi. Ayrıca, sahteciliğin önlenmesi amacıyla, kayıt esnasında kursiyerin fotoğrafı çekilecek ve sisteme aktarılacak. Bu sayede, kursiyerin fotoğraf ve bilgilerinin kendine ait olduğuna dair teyit alınacak. Bu düzenlemeler, kursiyer bilgilerinin doğruluğunu ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Mali kayıt dışılığın önlenmesi

Kursiyer için düzenlenen faturalar, Özel MTSK Modülüne işlenerek mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilecek. Bu sayede, mali işlemler daha şeffaf ve izlenebilir olacak​​.

Sınav sürelerinin uzatılması

Uygulama sınav süresi 40 dakikaya çıkarılacak ve sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. Ayrıca, geri park uygulamasında kursiyerlerin koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak. Bu değişikliklerle, sınav süreçlerinin daha esnek ve adil olması sağlanacak​​.

Direksiyon eğitimi dersi saatleri

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 85. maddesi kapsamında, "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak sınava girme hakkı tanınacak. Bu düzenleme, direksiyon eğitimi dersi saatlerinin daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

Hizmet içi eğitimler

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibak sağlamak amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak. Bu eğitimler, sınav ve eğitim süreçlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor.