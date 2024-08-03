Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, sürücü kursları ve ehliyet sınavlarıyla ilgili önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. 2024 Temmuz ayında uygulamaya konulan düzenlemeler, kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok alanı kapsıyor.

Yeni yönetmelikle gelen değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında, direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay almış iki farklı güzergahta yapılacak. Sınav sabahı yapılacak kura çekimiyle, adaylar sınavlarını hangi güzergahta gerçekleştireceklerini öğrenecekler.

Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, sınav süresinin 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, paralel parkta yapılacak değişikliklerle, adaylara park işlemi için bir hamle daha yapma şansı tanınacak. U dönüşü sınav güzergahlarında zorunlu hale gelirken, sürücü adayları belirlenen noktalarda U dönüşü yapacaklar.

"Joker sorunu" ve biyometrik fotoğraf

Çelepkolu, sınavlarda karşılaşılan "joker sorunu"na da dikkat çekerek, başkalarının yerine sınava girme sorununun önüne geçmek amacıyla, adayların kurs kayıtları sırasında biyometrik fotoğraflarının MEBBİS sistemine yükleneceğini ifade etti. Böylelikle sınavlarda kimlik doğrulama süreci daha güvenli hale getirilecek.

Yeni düzenleme, engelli sürücüler için de kolaylıklar getiriyor. Engelli adaylar, kendi araçlarına uygun tertibat sağlandığı takdirde, sınavlarını kendi araçlarıyla yapabilecekler.