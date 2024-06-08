Ehliyet Yaş Sınırlarında Büyük Değişiklik!

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir değişiklik duyuruldu! Artık 80 yaşını geçen sürücüler için ehliyet yenileme süreci daha sıkı hale geliyor. Ayrıca ticari araç kullanan şoförlerin yaş sınırları da güncellendi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan güncellemeyle birlikte ticari araç kullanan şoförlerin yaş sınırları da değişti. Ticari araç kullanan şoförler için belirlenen yaş sınırı, 66'dan 69'a çıkarıldı. Bu düzenleme, sektördeki mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi için yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona salgını ve deprem gibi olağanüstü durumlar nedeniyle geçici bir düzenleme getirdi. Bu kapsamda, ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için yaş sınırlaması 31 Aralık 2023'e kadar "69 yaşından gün almamak" şeklinde değiştirildi.

Ehliyet Yenileme Sürecinde Üst Yaş Sınırı Değişiyor

65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme dönemi başlıyor. Bu yaş grubundaki sürücüler için ehliyet yenileme süresi 3 yıla düşüyor.

80 yaşını dolduran sürücüler için ise riskler arttığından dolayı ehliyet yenileme süresi daha da kısalıyor. 2 yılda bir ehliyet yenileme işlemi yapılması gerekiyor.

Ehliyet sahiplerinin, yeni düzenlemeye uygun olarak gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmeleri bekleniyor.