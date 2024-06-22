Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un Boston'daki yargılaması devam ediyor. Cihantimur’un avukatları, müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması için mahkemeye 2 milyon dolarlık teminat teklifinde bulundu.

Kazanın detayları

1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı araç, yol kenarındaki 3 ATV'ye çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Annesi Eylem Tok, olay yerinden oğlunu alarak kaçmış ve ikili önce Mısır'a, ardından ABD'ye gitmişti. Türkiye'nin iade talebi üzerine Cihantimur, Boston'da yakalandı.

2 milyon dolarlık teminat

Boston'da görülen duruşmada Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak sundu. Avukatlar, bu teminatın mahkeme için sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

Savcıdan tepki

ABD'li Savcı Kristin Kearney, Cihantimur'un avukatlarının, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğu iddialarına karşı, hapishane şartlarının uygun olduğunu belirterek, sanığın lüks yaşama alışık olduğu için hapishane şartlarını beğenmediğini ifade etti.

Timur Cihantimur'un tutukluluk hali devam ederken, annesi Eylem Tok'un 27 Haziran'da hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Davanın üçüncü duruşmasının tarihi ise henüz belirlenmedi.