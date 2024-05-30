Analog temalı yarışmada birincilik ödülünü "Otantisite" adlı tasarımıyla Nilgün Demirhan kazandı. İkinci olan Buse Ünal, "Rug Reverie" adlı tasarımıyla ödül alırken, Mustafa Sıtkı Asmaoğlu "Rezven (Dünya Hayatı Sonsuzdur)" adlı tasarımıyla üçüncü oldu. Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan'ın mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları Serkan ve Gökhan Duman'ın koreografisiyle sergiledi.

EİB'den Teşekkür ve Kutlama

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, "Yarışmamız, ihracatçı birlikleri olarak gerçekleştirdiğimiz en önemli organizasyonlardan biridir. 2004 yılından beri düzenlediğimiz yarışmamızda, 20'den fazla tasarımcımıza Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yurt dışında eğitim fırsatı sağladık. İlk defa 230 dosya aldık. Finale kalan 10 finalistimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Sertbaş'tan Tasarımın Önemi Vurgusu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2023 yılında 28 milyar 811 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor. Tasarım yarışmaları genç tasarımcıların teşvik edildiği platformlar olarak büyük rol oynuyor" dedi.

Genç Tasarımcılara Sesleniş

Sertbaş, yarışmaya katılan genç tasarımcılara hitap ederek, "Tasarım, kültürel mirasımızı ve yenilikçi düşüncelerimizi dünyaya tanıtmanın en etkili yollarından biridir. Yarışmamıza katılan genç tasarımcılar olarak, gelecekte bu misyonu üstlenecek ve ülkemizi global arenada daha güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Burada sergilenen her eser, sadece bir tasarım ürünü değil, aynı zamanda birer başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Yarışma Ödülleri ve Destekler

Yarışma kapsamında birinciye 100.000 TL, ikinciye 75.000 TL, üçüncüye 50.000 TL para ödülü verildi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın onayı halinde ilk üç finalist yurt dışında 12 ay süreli eğitim fırsatı elde edecek. İlk 10 finalist, EHKİB tarafından milli katılım organize edilen moda fuarlarını ziyaret hakkı kazandı.

Jüri ve Katılımcılar

Jüri başkanlığını Tuğba Hazar'ın yaptığı finalde, Amor Garibovic, Bige Ökten, Emre Erdemoğlu, Esin Özyiğit, Turan Göksan, Hatice Gökçe, Murat Aytulum, Nur Bilen Yavuzer, Simay Bülbül, Tanju Babacan, Yüksel Ak ve Serhat Şengül gibi sektörün önemli isimleri yer aldı.

Analog Teması

Bu yılki yarışmanın teması "Analog," hızlı dijital dünyadan bir kopuşu temsil ediyor ve geleneksel yöntemlerin güzelliğini keşfetmeyi amaçlıyor. Tasarımcılar, insan dokunuşunu ve her parçayı benzersiz kılan kusurları öne çıkararak yaratıcılıklarını sergiledi.

Kazananlar ve Tasarımları:

Birincilik : Nilgün Demirhan - "Otantisite"

: Nilgün Demirhan - "Otantisite" İkincilik : Buse Ünal - "Rug Reverie"

: Buse Ünal - "Rug Reverie" Üçüncülük: Mustafa Sıtkı Asmaoğlu - "Rezven (Dünya Hayatı Sonsuzdur)"

Finale Kalanlar:

Aslı Özer

Buse Ünal

Elif Demirbilek

Haldun Aybers Sümerman

Kübra Tüysüz

Mustafa Sıtkı Asmaoğlu

Nilgün Demirhan

Ömer Baycan

Sevgi Yılmaz

Zeynep Karlıdağ