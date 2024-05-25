Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nda finale sayılı günler kaldı. Yarışma, genç tasarımcılara global vitrin sunuyor.

Genç tasarımcılara global vitrin

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yıl 18'incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nın finali, 29 Mayıs 2024'te Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek.

“Analog” temasıyla yaratıcılığın keşfi

Bu yılın teması "Analog" ile tasarımcılar, teknolojinin sınırlarından uzaklaşıp geleneksel yöntemlerle yaratıcılıklarını keşfetmeye davet ediliyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Özgün ve yenilikçi tasarımlarla gençlerimizi küresel arenada tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Yarışmamıza katılan tasarımcılar, uluslararası moda okullarında aldıkları eğitimlerle sektöre önemli katkılar sağlıyorlar. Şimdiye kadar yarışmamızda dereceye giren 20'den fazla tasarımcı, Bakanlığımızın destekleriyle dünya çapında tanınmış moda okullarında yüksek lisans yapma fırsatı elde ettiler" dedi.

Ekonomiye katkı sağlayan tasarımlar

EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, bu yılki yarışmanın erkek ve kadın koleksiyonları üzerine olduğunu belirterek, "Yarışmamıza 230 başvuru aldık. 'Analog' temasıyla dijital dünyadan uzaklaşıp, analog yöntemlerin estetiğini keşfetmeyi amaçladık. İlk 10'u belirlemek zor oldu ve jürimiz titizlikle değerlendirme yaptı. 29 Mayıs 2024'te gerçekleşecek finalde 10 finalistimiz şampiyonluk için yarışacak" dedi.

İlk 10 finalist

- Aslı Özer

- Buse Ünal

- Elif Demirbilek

- Haldun Aybers Sümerman

- Kübra Tüysüz

- Mustafa Sıtkı Asmaoğlu

- Nilgün Demirhan

- Ömer Baycan

- Sevgi Yılmaz

- Zeynep Karlıdağ

Ödüller ve fırsatlar

İlk üçe giren finalistler, para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla yurtdışında 12 ay eğitim fırsatı kazanacaklar. Ayrıca, ilk 10 finalist EHKİB tarafından düzenlenen uluslararası moda fuarlarını ziyaret edebilecek.

- Birincilik Ödülü: 100.000 TL

- İkincilik Ödülü: 75.000 TL

- Üçüncülük Ödülü: 50.000 TL

Final jürisi

- Tuğba Hazar (Jüri Başkanı)

- Amor Garibovic (Moda Tasarımcısı)

- Bige Ökten (Tasarımcı)

- Emre Erdemoğlu (Moda Tasarımcısı)

- Esin Özyiğit (İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı)

- Turan Göksan (Sektör Temsilcisi)

- Hatice Gökçe (Moda Tasarımcısı)

- Murat Aytulum (Moda Tasarımcısı)

- Nur Bilen Yavuzer (Girişimci)

- Simay Bülbül (Moda Tasarımcısı)

- Tanju Babacan (Moda Tasarımcısı)

- Yüksel Ak (2000 Miss Turkey ve Miss World Üçüncüsü)

- Serhat Şengül (Moda Marka Danışmanı)