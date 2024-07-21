Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında çelik ihracatçıları 1 milyar 713 milyon dolarlık performans sergilerken, demirdışı metaller sektörü ise 718 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altında faaliyet gösteren 6 birlik, son 1 yılda 1 milyar doları aşmanın mutluluğunu yaşarken, EİB bünyesinde temsil edilmeyen kimya ve otomotiv endüstrisi de 1 milyar doları aşan sektörler arasında yer aldı.

Yüksek enflasyonun ekonomideki tüm dengeleri bozmasına rağmen üretim ve ihracata devam eden Egeli ihracatçılar, döviz kurlarının enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle uluslararası arenada rekabet etmekte zorlansalar da mevcut durumlarını koruma mücadelesini sürdürüyorlar.

Tarım ihracatının lideri: Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatında 7,4 milyar dolarlık payla yüzde 41 oranına sahip olan tarım sektörleri arasında, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB) son 1 yılda 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat performansıyla en yüksek ihracat rakamını elde etti. ESÜHMİB, iştigal sahasındaki ürünler için getirilen tedbir kararlarına rağmen ihracatını yüzde 2 artırmayı başardı. İhracat tedbirlerinin kaldırılması durumunda, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Ege Bölgesi’nde 2 milyar doları geçecek ilk tarım sektörü olma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Üçüncülük yarışı nefes kesiyor

Ege İhracatçı Birlikleri içinde Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) arasındaki üçüncülük yarışı devam ediyor. 2023 sonunda EHKİB, 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracatla üçüncü oldu. Ancak, 2024 yılında EYMSİB, 1 milyar 358 milyon dolarlık ihracatla üçüncülüğe yükseldi, EHKİB ise aynı dönemde 1 milyar 334 milyon dolar ihracat yaptı.

2024 yılında ihracat artış rekortmeni: EMİB

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 2024 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 20 artırarak 541 milyon dolardan 651 milyon dolara çıkardı. EMİB, 2024'te EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat artışı sağlayan birlik oldu. Yıllık ihracatı yüzde 7 artışla 1 milyar 100 milyon dolardan 1 milyar 175 milyon dolara çıktı ve 1 milyar 250 milyon dolar hedefiyle ilerliyor.

Kuru meyve sektörü 2024’te ilk kez 1 milyar doları geçti



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB), 2024 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 18 artırarak 872 milyon dolardan 1 milyar 31 milyon dolara yükseltti ve tarihinde ilk kez yıllık bazda 1 milyar dolar eşiğini geçti. Kuru meyve ürünlerinin ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 30'luk artış, bu başarının itici gücü oldu.

Kimya sektörü EİB çatısı altında temsil edilmeli



Ticaret Bakanlığı verilerine göre, İzmir 5,8 milyar dolarlık kimya ürünleri ihraç ediyor. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen Egeli kimya ihracatçıları, son 1 yılda 1 milyar 610 milyon dolarlık kimya ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakamlar, Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması talebinin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor