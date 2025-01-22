Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum için başlatılan “Responsible Destek Programı” ve diğer devlet yardımlarını Aydın’da iş dünyasına tanıttı. Etkinlikte 20 yılı aşkın ihracat tecrübesi olan 43 firma ödüllendirilirken, sürdürülebilirlik odaklı projeler ve Aydın’ın ihracat potansiyeli ön plana çıktı.

Responsible Destek Programı tanıtıldı

Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıya, EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit gibi önemli isimler katıldı. Toplantıda, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik başlattığı “Responsible Destek Programı” ve diğer devlet destekleri detaylı şekilde anlatıldı.

Aydın’ın ihracatta yükselen grafiği

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Aydın’ın 1,8 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu belirterek, kuru incir, kestane, zeytinyağı ve kereviz gibi ürünlerde Türkiye lideri olduğunu vurguladı. Girit, “Aydın, tarımsal üretimde Türkiye’yi besleyen şehirlerden biri. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında ise EİB’nin katkısı büyük. Çipura ve levrekte Avrupa’nın en büyüğüyüz” dedi.

Yeşil dönüşüm yol haritaları hazır

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sürdürülebilir üretim için hayata geçirilen “Yeşil Dönüşüm ile Aydınlık İşletmeler” projesinden bahsetti. Proje kapsamında incir, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik eğitimler düzenlendi ve yeşil dönüşüm rehberleri oluşturuldu. Çondur, bu rehberlerin üreticiler ve ihracatçılar için yeşil dönüşüm süreçlerini kolaylaştıracağını belirtti.

Başarılı firmalara ödül

Etkinlikte, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapan Aydınlı 43 firma ödüllendirildi. Vali Yakup Canbolat, “Aydın yatırımlarla büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İlimizde 24 adet coğrafi işareti bulunan ürünümüz bulunmaktadır. Aydın inciri ve Aydın kestanesi Avrupa Birliğinde coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerimizdir. Doğru politikalar ve stratejilerle Aydın ekonomisinin gerek dünya gerek Türkiye ekonomisinde giderek önemi artan bir konuma geleceğine hiç şüphe yoktur" dedi.

EİB’nin düzenlediği bu buluşmalar, sadece bilgilendirme değil, aynı zamanda bölgedeki ihracatçıların beklenti ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlıyor. Bedri Girit, “Aydın’daki iş dünyasına ihracat odaklı destekler sunarak, güçlü bir ihracat ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.