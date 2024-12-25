Ege Bölgesi'nde tarımsal üretimde sürdürülebilirlik için hayata geçirilen Tarım İlacı Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Projesi, çevreye duyarlı bir geleceğe katkı sağlıyor.

12 atık toplama noktası hizmete girdi

Ege İhracatçı Birlikleri ve Tavas Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Tarım İlacı Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Projesi çerçevesinde 12 yeni atık toplama noktası hizmete açıldı. Açılış törenine; Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bölgedeki ziraat odalarının başkanları ve sürdürülebilirlik çalışma grubu üyeleri katıldı.

“Geleceği inşa ediyoruz”

Tören sırasında konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas’ın tarımsal üretimde önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Doğaya duyarlı bir gelecek için üreticilerimizle omuz omuza çalışıyoruz. Köylerimizde üretimi teşvik ederken, çiftçilerimizin sürdürülebilir tarıma uyum sağlamasını sağlamak önceliğimiz. Ayrıca tütün üreticilerimize eğitim ve destekle daha kaliteli üretim süreçleri sunacağız.”

“Tarımsal arazilerimizin geleceği için anahtardır”

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, projenin sadece tütün üreticilerini değil, tüm tarımsal üretimi kapsadığını ifade ederek şöyle konuştu: “2023’te 1.5 ton, 2024’te ise yaklaşık 1 ton atık bertaraf ettik. Hedefimiz, bölgedeki tüm tarımsal üretim alanlarında geri dönüşüm bilincini artırmak. Tarım ilacı ambalaj atıklarıyla ilgili bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürüyoruz.”

2024 hedefleri ve teşekkür mesajı

Denizli’nin Acıpayam, Beyağaç, Kale ve Tavas ilçelerinde toplam 35 atık toplama noktası oluşturulmuş durumda. Ayrıca Karacasu ve Saruhanlı’da yeni toplama noktalarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Projenin genişletilmesi adına çalışmalarını sürdüren Ege İhracatçı Birlikleri, tarımsal üretim alanlarının korunması için eğitim programlarını artırmayı planlıyor. Başkan Umur, emeği geçen tüm kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarına teşekkür ederek bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.