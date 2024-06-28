Albert Einstein'ın ABD'yi ilk nükleer bombayı geliştirmeye teşvik eden mektubu, açık artırmaya çıkıyor. Bu mektup, dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’e 2 Ağustos 1939’da gönderilmişti ve Nazi Almanyası’nın nükleer silah üretebileceği uyarısında bulunuyordu. Ayrıca, ABD'nin kendi atom programını başlatması öneriliyordu.

Manhattan Projesi'nin başlangıcı

Einstein’ın uyarıları sonrası ABD, üç yıl sonra Manhattan Projesi'ni başlatarak atom bombası geliştirme çalışmalarına başladı. Bu proje, 1945’te Japonya'ya atılan atom bombaları ile sonuçlandı ve tarihte önemli bir dönüm noktası oldu.

Mektubun açık artırmaya çıkışı

BBC’nin aktardığına göre, mektup 2018’de 65 yaşında ölen Microsoft’un kurucu ortağı Paul Allen’a ait eserlerin açık artırması kapsamında satılacak. Allen’ın kişisel koleksiyonu, Eylül ayında New York’taki Christie’s müzayede evinde satışa sunulacak. Bilgisayar dünyasına olan ilgisini yansıtan birçok öğe ile birlikte, Einstein’ın mektubunun en fazla rağbet görmesi bekleniyor. Mektuba 4 ila 6 milyon dolar arasında değer biçiliyor.

Mektubun yazım süreci ve etkisi

Mektup aslında Macar fizikçi Leo Szilard ve birçok bilim insanının el birliğiyle yazıldı. Ancak Einstein’ın, tüm zamanların en büyük bilim insanı olarak kabul edilmesi, mektubun önemini artırıyor. Einstein, mektubun Amerika’nın nükleer silah üreten tek ülke haline gelmesinde oynadığı rol nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtmiş ve 1947’de “Almanların atom bombası üretmeyi başaramayacağını bilseydim kılımı kıpırdatmazdım” demişti.