Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'i Nazilerin nükleer silah geliştirme kapasitesi konusunda uyardığı mektup, Eylül ayında açık artırmada satışa sunulacak.

4 milyon dolarlık mektup Christie's tarafından satışa çıkacak

The Guardian'ın haberine göre, yaklaşık 4 milyon dolar değer biçilen iki sayfalık mektup, Christie's adlı açık artırma şirketi tarafından Eylül ayında müzayedeye çıkarılacak. Einstein'ın Roosevelt'e yazdığı bu tarihi mektup, dönemin Alman hükümetinin nükleer araştırmaları desteklediği ve bu çalışmaların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılar içeriyor.

Einstein, ABD'yi nükleer araştırmalara teşvik ediyor

Einstein mektubunda, Alman hükümetinin nükleer araştırmalarını desteklediğini ve bu araştırmalar sonucunda güçlü bombalar üretilebileceğini belirterek ABD'nin de benzer çalışmalara başlamasını öneriyor. 2 Ağustos 1939'da, Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinden birkaç hafta önce yazılan mektupta, uranyumun önemli bir enerji kaynağı olabileceği ve büyük kütlelerdeki uranyumun nükleer zincirleme reaksiyon oluşturabileceği vurgulanıyor.

Mektubun son sahibi Paul Allen

Microsoft'un eş kurucusu Paul Allen, mektubu 2002 yılında Malcolm Forbes'ten 2,1 milyon dolara satın alarak son sahibi olmuştu. Mektubun uzun nüshası ise Hyde Park'taki Roosevelt Kütüphanesi'nde saklanıyor.

Merakla beklenen müzayede

Einstein'ın bu uyarı mektubu, tarih boyunca büyük öneme sahip olmuş ve nükleer araştırmalarda dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. Bu tarihi belgenin açık artırmada nasıl bir ilgi göreceği merakla bekleniyor.