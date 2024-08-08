İzmir dahil olmak üzere 11 il ve ilçede ısıtma faaliyetleri yürüten ve iflas ettikten sonra 450 personelin birikmiş ücretlerini ödemeyen Elit Mühendislik firması, işçilerle "uzlaşma" yoluna gitti.

Firma işçilere, gece gündüz sürdürdüğü nöbetlerinin sonunda toplam 10 milyon ücret alacaklarına karşılık petek, kombi ve buna benzer ürünler verdi.

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’a konuşan işçiler, “Altı aylık süreçte sık sık paramızı eksik alıyorduk ve geçen pazartesi bir çöp poşeti gibi kapının önüne konulmuştuk. Çünkü şirket konkordato ilan etmişti. Bizler de malların depodan çıkarılmasını engellemek adına, gece gündüz deponun önünde nöbete durduk, malların depodan boşaltılmasına mani olmaya çalıştık. Patron ise bugün depo önüne gelerek 'Bana 15 gün mühlet verin, depodaki malları satıp paranızı vereyim' dese de kimse ona inanmadı. Bizler ise başka çaremiz kalmayarak alacağımız ücret karşılığında depodaki mallardan istedik. Karşılıklı sözleşmeyle bu ürünleri aldık, piyasada tanıdıklarımıza elimizdeki malzemeyi satarak zararımızı karşılamaya çalışacağız. İki taraf da bu şekilde anlaştı, orta yolu buldu. Bu zarar da 10 milyon lira ediyor” dedi.

Ne olmuştu?

İzmir'in Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde doğalgaz firması olarak 16 yıl faaliyet gösteren ve Türkiye'de birçok il ve ilçedeki meskenlere doğalgaz hattı çeken Elit Mühendislik firması, İzmir Şubesi'ndeki işçileri kapının önüne koymuştu.

Elit Mühendislik konkordato ilan etmesinin ardından işçilerin ödemeleri ise askıda kalmıştı. Altı aydan bu yana maaşları eksik ödenen işçiler günlerden beri firmanın depo kapısı önünde eylemde “Çöp poşeti gibi kapının önüne konulduk” diyerek sitem etmişti.

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