Kamuda tasarruf için yasa görüşmeleri devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) harcamaları dikkat çekti.

2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin liralık bütçeyle başlayan DİB’in bütçesi, yıl içinde yapılan eklemeyle 91 milyar 888 milyon 348 bin liraya çıkarıldı.

BirGün'ün haberine göre Diyanet'in Ocak-Haziran döneminde yaptığı harcamalar 46 milyar 732 milyon 58 bin lirayı buldu. DİB'in yaptığı harcama 12 aylık bütçenin yüzde 51’ine ulaştı.

Yılın başından beri yapılan harcamalar kayıtlara şöyle geçti:

Ocak: 9 milyar 726 milyon 132 bin lira

Şubat: 7 milyar 165 milyon 217 bin lira

Mart: 7 milyar 454 milyon 114 bin lira

Nisan: 7 milyar 488 milyon 621 bin lira

Mayıs: 7 milyar 474 milyon 735 bin lira

Haziran: 7 milyar 423 milyon 238 bin lira

Diyanet İşleri Başkanlığının altı aylık harcaması, birçok bakanlığı geride bıraktı. Harcamalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kamu kurumlarını aştı.

Yüksek personel sayısı tepki yaratıyor

Diyanet'in bütçe teklifindeki verilere göre yaklaşık 92 milyar liralık bütçenin yaklaşık yüzde 84,5’i personel giderlerine, yüzde 11’i sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerine, yüzde 2,7’si mal ve hizmet alım giderlerine yüzde 1,5’i sermaye giderlerine, yüzde 0,4’ü cari transfer giderlerine ayrılmış. Personel giderleri, Diyanet bütçesinin çoğunluğunu oluşturuyor.

2012'de 114 bin 882 olan personel sayısı 2013'te 121 bin 911'e, 2014'te 120 bin 28'e, 2015'te 120 bin 304'e, 2016'da 120 bin 651'e, 2017'de 117 bin 435'e, 2018'de 124 bin 407'ye, 2019'da 130 bin 604'e, 2020'de 127 bin 892'ye, 2021'de 130 bin dörde, 2022'de ise 141 bin 21 kişiye çıktı.

Başkanlık, Ocak-Haziran 2024 döneminde günlük 259 milyon 622 bin TL harcama yaptı. Bu fahiş harcamanın yüzde 79’u, 150 bin kişilik personel için kullanıldı. Başkanlığın yüksek personel sayısı kamuoyunda da tepkilere neden oldu.

Ekonomik krizle mücadele eden yurttaşa sabır öğütleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi bütçe harcamalarında ise oldukça cömert davranması dikkat çekti.

Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları gibi harcamalar, Diyanet’in bütçe kullanımına dair eleştirileri artırdı.