Türkiye'de meclis gündemine giren birinci vergi paketinin ardından ikinci vergi paketinin detayları da netlik kazanmaya başladı. Yeni düzenlemelerle birlikte, özellikle gayrimenkul sahiplerini doğrudan etkileyecek önemli vergi değişiklikleri hayata geçirilecek.

İkinci vergi paketinde öne çıkan düzenlemeler arasında, 600 bin boş konut için ek emlak vergisi uygulaması yer alıyor. Bu konutlardan vergi alınarak, sahiplerin kullanılmayan gayrimenkulleri ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında, konut ve ofis alım-satımı ile kiralamalarında piyasa değeri üzerinden vergilendirme yapılacak. Ayrıca, konutlarını kısa sürede satanlardan daha yüksek oranda vergi alınması planlanıyor, bu da gayrimenkul piyasasında dengelerin değişmesine neden olabilir.

Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler için ceza miktarlarında artış öngörülüyor. Ayrıca, 230 bini aşkın lojmanda kira fiyatlarının piyasa değerine göre düzenlenmesi ve %20 fiyat avantajıyla kullanılması planlanıyor.

Yeni düzenlemelerle, vergi barışı uygulamalarının kaldırılması ve vergi uyuşmazlıklarında daha sıkı yaptırımların getirilmesi amaçlanıyor. Uzlaşma yoluyla vergi borcunun silinmemesi ve cezaların uzlaşma kapsamına alınması gibi adımlar, vergi sisteminin güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.