Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50’ye düşürdü.

Geçtiğimiz ay faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çeken TCMB, bu ayki hamlesiyle politika faizinde ikinci kez arka arkaya indirime gitmiş oldu.

Ekonomistler, bu indirimin “sinyal etkisi” taşıdığını, ancak mevduat faizlerinde belirgin bir düşüş beklenmediğini belirtiyor.

Uzmanlardan “sembolik indirim” değerlendirmesi

Piyasa uzmanları, TCMB’nin faiz indiriminin mevduat getirilerini doğrudan etkilemeyeceğini düşünüyor.

Finansal danışmanlar, bankaların yüksek mevduat oranlarını koruyarak tasarruf sahiplerini TL mevduatta tutmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Özellikle kısa vadeli (32 gün) mevduatlarda faiz oranlarının hâlâ yüzde 40 ile yüzde 47 bandında seyrettiği görülüyor.

1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Ekim 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç ve vade sonu tutarları şöyle:

Banka Faiz Oranı (%) Net Getiri (TL) Vade Sonu Tutar (TL) ING 47,00 33.995 1.033.995 TEB 46,00 33.271 1.033.271 ODEA Bank 45,00 32.548 1.032.548 QNB Finansbank 45,00 32.548 1.032.548 ON Plus 45,00 32.548 1.032.548 Getir Finans 45,00 32.548 1.032.548 Akbank 43,00 31.101 1.031.101 DenizBank 42,75 30.921 1.030.921 Yapı Kredi 42,00 30.378 1.030.378 Hayat Finans (Kâr Payı) 42,82 30.971 1.030.971 Garanti BBVA 41,00 29.655 1.029.655 Enpara 40,00 28.932 1.028.932 N Kolay 41,50 28.140 1.028.140 İş Bankası 35,00 25.315 1.025.315

En yüksek faiz hangi bankada?

Listenin zirvesinde ING Bank, yüzde 47 faiz oranı ile yer aldı. 1 milyon TL’lik mevduatını 32 gün vadeli olarak ING’ye yatıran bir yatırımcı, ay sonunda 33.995 TL net kazanç elde ediyor.

İkinci sırada yüzde 46 faiz oranı sunan TEB, üçüncü sırada ise yüzde 45 faizle ODEA Bank, QNB Finansbank, ON Plus ve Getir Finans yer alıyor.

Tasarruf sahipleri için tablo değişiyor mu?

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde kalıcı bir düşüş beklenmiyor.

Bankaların müşteri kazanma yarışının sürdüğü bu dönemde, mevduat oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 40’ın altına inmesi zor görünüyor.

Ayrıca, yeni vergi düzenlemeleri ve stopaj oranlarındaki değişiklikler de yatırımcının net getirisinde etkili olmaya devam ediyor.

Analist yorumu: “Faiz oranları rekabet nedeniyle yüksek kalacak”

Finans analisti Dr. Ali Demirtaş, mevduat piyasasında yaşanan rekabetin faizleri desteklediğini belirterek şunları söyledi: