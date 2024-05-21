İzmir'de ekmek fiyatına zam geliyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından yapılan toplantıda 200 gram ekmeğin 10 TL olması için hazırlanan zam tarifesi Ticaret Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık onaylarsa, İzmir'de ekmek fiyatları 220 gramdan 200 grama düşerken, fiyatta ise 1 TL artış olacak.

Zammın Gerekçesi: Artan Maliyetler ve Eleman Bulma Zorluğu

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, zammın gerekçesini artan maliyetler ve eleman bulma zorluğu olarak açıkladı. Sırtı, şu an 220 gram ekmeğin 9 TL'den satıldığını, ancak un, işçilik, elektrik, su, maya, mazot ve doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artışların fırınları zor duruma soktuğunu belirtti.

Sırtı ayrıca, fırınlarda çalışacak yetişmiş eleman bulmakta da büyük sıkıntı çektiklerini ifade ederek ekmek üretimini sürdürmenin zorlaştığını söyledi.

Vatandaş Tepkili

Ekmek fiyatındaki artışa tepki gösteren vatandaşlar, zammın kabul edilmemesi gerektiğini savundu. Vatandaşlar, zaten zor geçindiklerini ve ekmek gibi temel gıda maddesine zam yapmanın kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

Son Karar Ticaret Bakanlığı'nda

Ekmek fiyatlarındaki artışın son kararı Ticaret Bakanlığı'na kaldı. Bakanlık zam tarifesini onaylarsa, İzmir'de 200 gram ekmek 10 TL'den satılacak.