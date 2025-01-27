Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinin Yeşilbağlar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir sokak çalışması yapıyordu. Ekipler, bu sırada durumundan şüphelendikleri Muhammed K.'yi (26) motosikletiyle durdurdu. Yapılan aramada, şüphelinin poşetinin içinde bir ekmek bulunurken, ekmeğin içerisinden 972 uyuşturucu hap çıktı.

Evde yapılan aramada daha fazlası bulundu

Şüphelinin üzerinde ve ekmeğin içinde yapılan aramadan sonra, narkotik polisleri arama kararı alarak şüphelinin evine yöneldi. Evde yapılan detaylı aramada ise 703 uyuşturucu hap daha bulundu. Toplamda 1675 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Savunması şaşırttı

Gözaltına alınan Muhammed K.’nin ifadesi ise dikkat çekti. Şüpheli, "Haplar bana ait değil, hapları ağrı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" şeklinde savunmada bulundu.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Muhammed K., cezaevine gönderildi.