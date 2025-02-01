Erzincan'da ekmeğe yapılan zam, vatandaşları etkiledi. Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı ile ekmek fiyatlarına artış yapıldı. 1 Şubat 2025 itibarıyla, 210 gram ekmeğin satış fiyatı 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

Zam gerekçesi: Artan maliyetler

Yeni fiyatın gerekçesi olarak, un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerinde yaşanan artışlar gösterildi. Erzincan'da en son ekmeğe zam, geçen yıl Ağustos ayında yapılmıştı. Bu yeni zamla birlikte, ekmek fiyatlarında önemli bir değişiklik meydana geldi.

Vatandaşlar, ekmeğin fiyatındaki artışla birlikte, diğer temel gıda maddelerindeki fiyat yükselişlerinin de etkisiyle zor bir dönemden geçtiklerini belirtiyor.