Başkent Ankara'da 200 gram ekmek fiyatları, yüzde 25 oranında yapılan zamla 10 liradan 12,5 liraya yükseldi. Ekmek fiyatlarındaki bu artış, özellikle un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kaçınılmaz hale geldi.

Zam kararının ardında ne var?

Ankara Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına yapılan zammın gerekçesi olarak, son dönemde artan un fiyatlarını gösterdi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da, buğday üretimi ve kalitesindeki değişikliklerin, un fiyatlarında ciddi bir artışa yol açtığını açıklamıştı.

İstanbul'da da zam yapıldı

Ankara'daki zammın ardından İstanbul'da da benzer bir artış yaşandı. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin aldığı karar ile, 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseldi.