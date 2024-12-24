Ekolojik köylerin şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen topluluklar tarafından kırsalda kurulduğunu belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Eylül Helin Gül, Türkiye’deki eko köylerin Avrupa’daki benzerleriyle aynı seviyeye ulaşabilmesi için daha fazla katılımcı, finansal teşvikler ve hukuki koruma gerektiğini vurguladı. Ayrıca yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları sıraladı.

Ekolojik köylerde gelişim için öneriler

Türkiye’de eko köy projelerine devlet teşvikleri ve çeşitli kuruluşların destek sağladığını ifade eden Gül, özellikle Çanakkale’de 500’ü aşkın eko turizm projesi başvurusunun yapıldığını belirtti. Ancak bu alanların amacından saparak ikinci konut projelerine dönüştüğünü ve bu durumun eko turizmin sürdürülebilirlik ilkesine zarar verdiğini ifade etti.

Yatırımcılar için yol haritası

Eylül Helin Gül, yatırımcıların bu alanlarda dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

İmar Durumu: İmar planlarının detaylı incelenmesi ve yapı izinleri hakkında bilgi alınması.

Hukuki Danışmanlık: Yatırım öncesinde mutlaka bir hukukçudan görüş alınması.

Satış Şekli: Arsa ve yapının müstakil veya kat mülkiyetli olarak satıldığından emin olunması.

Yapı Belgeleri: Bitmiş projelerde yapı ruhsatı ve kullanım izin belgelerinin kontrol edilmesi.

EVA Gayrimenkul hakkında

2008 yılında kurulan EVA Gayrimenkul Değerleme, ulusal ve uluslararası ödülleriyle dikkat çekiyor. SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilen şirket, gayrimenkul değerlemesi, fizibilite çalışmaları ve kurumsal danışmanlık hizmetleri sunuyor.