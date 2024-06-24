Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomik çalışmaları devam ederken, bu hafta önemli ekonomik veriler açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini bugün kamuoyuyla paylaştı. Haziran'da hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklanacak

26 Haziran Çarşamba günü, 2023 yılı Mayıs ayına ait motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklanacak. Geçen yılın Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobiller, yüzde 15,6'sını kamyonetler, yüzde 10,7'sini motosikletler, yüzde 2,8'ini traktörler, yüzde 1,8'ini kamyonlar, yüzde 1,4'ünü minibüsler, yüzde 0,3'ünü otobüsler ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturmuştu.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Perşembe günü ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağı yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı faiz oranlarında değişiklik öngörmüyor.