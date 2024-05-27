EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, ülke ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik stratejiler ele alındı.

EKK’dan Yazılı Açıklama

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, EKK’nın ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay düzenli olarak toplandığı vurgulandı.

Toplantının Ana Gündemi: Finansal İstikrar ve Gelişim

Açıklamada, bugünkü toplantının ana gündeminin Türkiye’nin finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler olduğu belirtildi. Toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar şu şekilde özetlendi:

Fiyat İstikrarı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Yüzyılı’nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı’nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması hedefleniyor. Stratejik Yatırımların Desteklenmesi: Stratejik yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla yeni politikalar geliştiriliyor.

Stratejik yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla yeni politikalar geliştiriliyor. Küresel Ekonomik Risklere Karşı Finansal İstikrar: Küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi planlanıyor.

Küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi planlanıyor. Yurt İçi Tasarrufların Artırılması: Yurt içi tasarrufların artırılması ve ekonomiye daha etkin bir şekilde kazandırılması amaçlanıyor.

Yurt içi tasarrufların artırılması ve ekonomiye daha etkin bir şekilde kazandırılması amaçlanıyor. Kaynak Dağılımında Etkinlik: Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve bu kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve bu kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesi üzerinde duruluyor. Finansmana Erişimin Artırılması: Finansmana erişimin artırılması için gerekli tedbirlerin alınması planlanıyor.

Ekonomide Olumlu Gelişmeler

Toplantının ardından yapılan açıklamada, cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme olduğu bildirildi. Bu olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin daha sağlam temeller üzerinde ilerlediğini gösteriyor.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

EKK, düzenli toplantılarla ekonomi politikalarını izlemeye ve geliştirmeye devam edecek. Alınan kararların ve yapılan çalışmaların, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bu doğrultuda, toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir:

• Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir.

• Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

• Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür.

• TCMB öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır.

• Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir.

• Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir."