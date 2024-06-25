Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya, ekonomi yönetiminin önemli isimleri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gibi bakanların yanı sıra Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı ve diğer ilgili kurumların temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

Yeşil dönüşüm ve istihdam gündemde

Toplantının ana gündem maddeleri arasında AB emisyon ticaret sistemi uygulaması ve sınırda karbon düzenleme mekanizması sürecinde sanayinin yeşil dönüşümü yer aldı. İstihdam teşvikleri ve etki analizleri de toplantıda ele alınan diğer önemli konular arasında yer aldı.

Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor

EKK toplantısından çıkacak kararlar, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sanayinin yeşil dönüşümü ve istihdam teşvikleri gibi konular, ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için kritik öneme sahip.