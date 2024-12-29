Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın son toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdi. Toplantıya, ekonominin çeşitli alanlarında kritik kararların alındığı ve ülke genelindeki ekonomik denetimlerin değerlendirildiği bildirildi.

Milyonları etkileyecek konular masaya yatırıldı

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi önemli isimler katıldı. Gündemde yer alan konular arasında asgari ücret artışı, emekli ve memur maaş zammı gibi milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli başlıklar yer aldı. Ayrıca, fiyat düzenlemeleri ve zam oranları gibi ekonomik dengeleri etkileyecek kararlar da masaya yatırıldı.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise bölgesel kalkınma projeleri oldu. Ekonomi yönetimi, bu projelerle birlikte ülke genelinde eşit ekonomik gelişim ve istihdam artışını hedeflediklerini vurguladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantı sonrası yapılan açıklamada, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi çerçevesinde önemli gündem maddelerini ele alındığı belirtildi. Toplantıda, bölgelerin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalar ile deprem sonrası toparlanmayı hızlandıracak adımlar değerlendirildi. Sosyal refahın güçlendirilmesi gıdada zam olarak yansıyan enflasyonla mücadele kapsamında, özellikle gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı. Kamu yatırım öncelikleri masaya yatırılarak, bu alanlarda atılması gereken adımlar planlandı. Toplantıda ayrıca, Suriye’deki son gelişmelerin Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki olası etkileri incelendi. Yeni dönemde izlenecek dış ticaret politikalarının belirlenmesi adına stratejik değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şu şekilde belirtildi:

-Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alınmıştır. Yerel Kalkınma Hamlesi -

-Teşvik Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak, yatırım, üretim ve istihdamı artıracak proje konuları değerlendirilmiş, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir.

-GAP bölgesindeki sulama yatırımlarındaki mevcut durum gözden geçirilmiş, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak ve bölge kalkınmasında tarımın itici güç olmasını sağlayacak tedbirler değerlendirilmiştir.

-Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadele kapsamında gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri başta olmak üzere bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır.

-Suriye’de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır.