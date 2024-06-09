Türk basınında en güçlü meslek örgütlerinden biri olan Ankara merkezli Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), 17. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık yarışında kazanan isim Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Muhabiri deneyimli ekonomi muhabiri Mehmet Kaya oldu.İZMİR (İGFA) - Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)'nde Mehmet Kaya dönemi başladı.

Mehmet Kaya 61 oyla seçimi kazanırken, 2012-2024 yılları arasında EMD Genel Başkanlığı yapan Turgay Türker 37 oy aldı.

Duayen Gazeteci Taylan Erten’in Divan Başkanlığını yaptığı Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin 17. Genel Kuruluna Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyeleri Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, EMD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Seda Gök, Genel Sekreter Kadir Kemaloğlu, Denetim Kurulu üyeleri Halime Büyükyüksel, Kutay Gürocak, EMD İzmir Şubesi üyeleri Aylin Süphandağlı, Yusuf Şahbaz, Murat Koç, Türkan Koç, Didar Demirci ve Mevlüt Dağdeviren’den oluşan bir heyetle katıldı.

Olağan Genel Kurul’da konuşan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, iki adaya da aynı uzaklıkta olduklarını, yeni dönemde seçilecek yönetim kurulundan, EMD İzmir Şubesi’nin özerkliği konusunda geçmiş dönemdeki yapıcı yaklaşımı beklediklerini dile getirdi ve İzmir Şube’nin meslektaşlar için yürüttüğü projeleri anlattı. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nde, ‘Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi’ isimli bir program başlattıkları bilgisini veren Demircan sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuşaklar arası bilgi alışverişi sağlıyoruz. Bir taraf mesleki deneyimini paylaşırken, diğer taraf teknolojik üstünlüğünü paylaşıyor. Kuşaklar arasındaki iş birliği ve iletişim artıyor. Aynı çalışma Ankara EMD üyeleri arasında da yapılabilir.

Konuşmalar sonrasında başkan adayları Turgay Türker ve Mehmet Kaya'ya verildi. Türker ve Kaya, bundan sonraki süreçte daha da ileriye götürecek çalışmaları hayata geçireceklerini vaat ederek herkesten destek bekledikleri mesajını verdi.

Mevcut Başkan Turgay Türker ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Ankara Muhabiri Mehmet Kaya’nın yarıştığı genel kurula 100 kişi katıldı. 99 kişinin oy kullandığı genel kurulda, oyların biri geçersiz sayıldı. Açıklanan sonuca göre Kaya, oyların 61’ini alırken; Türker’in listesine ise 37 oy çıktı. Buna göre; EMD’nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu.