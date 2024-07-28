Ege İş Kadınları Derneği’nin (EGİKAD) Temmuz ayı üye toplantısı Best Western Konak Oteli’nde gerçekleştirildi. Yaz dönemi olmasına rağmen büyük ilgi gören yemekli toplantıda, Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen dünya ekonomisinin işleyişi ve son gelişmeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Küçüközmen, iş hayatında başarı için ekonomik gelişmeleri yakından takip etmenin önemine dikkat çekerken, İzmir’in potansiyelinin harekete geçirilmesi durumunda Türkiye’nin dış borcunu tek başına ödeyebilecek bir şehir olduğunu vurguladı.

Ekomik zorlukları yenmek için yeni iş modellerine ihtiyaç var

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yaz dönemi olmasına rağmen üyelerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekonomi konusundaki engin bilgilerini paylaşan Prof. Coşkun Küçüközmen’e teşekkür eden Aşkıner, dünya ekonomisindeki resesyon ve Türkiye’de uygulanan ekonomik programın etkilerini değerlendirdi. Aşkıner, “Enflasyonun düşürülmesi için uygulanan sıkı para politikası, iş insanlarını ve ihracatçıları doğrudan etkiliyor. Döviz kurunun belirli bir seviyede tutulması ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Ancak bu zorlukları aşmak için yeni iş modellerine odaklanmalıyız” dedi.

Dünya ekonomisi ve son gelişmeler değerlendirildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen, sunumunda dünya ekonomisinin son durumu ve gelişmelerini EGİKAD üyelerine aktardı. Küçüközmen, kurumsal zafiyetin devletlerin kilitlenmesine yol açtığını belirterek, “Kurumlar zafiyet göstermemeli, bilimsel verilerle yol almalı ve duygudan arındırılmış bir yol haritası çizmelidir” dedi.

Borçtan kurtulmanın yolu katma değerli üretim

Türkiye’nin kısa vadeli borç miktarının 235 milyar dolar olduğunu hatırlatan Küçüközmen, “Bu borç yeni faiz anlaşmalarıyla sürekli öteleniyor. Borçtan kurtulmanın yolu katma değerli üretimden geçiyor. İhracatımızın kilogram başına ortalamasının yükselmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin göz bebeği İzmir

İzmir’in büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Küçüközmen, “İzmir potansiyelini tam anlamıyla kullandığında Türkiye’nin dış borcunu ödeyebilecek kapasitede bir şehir. İzmir’in tarihini, coğrafyasını, limanını ve turizm potansiyelini yeterince değerlendiremiyoruz. İzmir ülkenin göz bebeğidir, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir” ifadelerini kullandı.