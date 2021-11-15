%100 Helal, Dogal ve Katkısız Gdo’suz Yemlerle Beslenen 100 Dana Etinden Ürünler

Uzun yıllardır Avşar Çiftliği adında gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren şirket, ürettiği ürünleri artık vatandaşlarla da buluşturuyor. Dumlupınar mahallesinde hizmete giren Avşar Çiftliği; Afyonkarahisar halkı için artık perakende sektöründe de hizmet veriyor

Uzun yıllardır Avşar Çiftliği adında gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren şirket, ürettiği ürünleri artık vatandaşlarla da buluşturuyor. Dumlupınar mahallesinde hizmete giren Avşar Çiftliği; Afyonkarahisar halkı için artık perakende sektöründe de hizmet veriyor.

AVŞAR ÇİFTLİĞİ KISA ZAMANDA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Hem Perakende hem de online olarak 81 ile hizmet vermeye başlayan Avşar Çiftliği ürünleri tüketiciler tarafından kısa zamanda büyük beğeni topladı. Avşar Çiftliği; hem Afyonkarahisar halkı için, hem de tüm Türkiye için avsarciftligi.com adresi üzerinden yüzde yüz dana etinden yapılmış olan ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

“YÜKSELEN BİR SATIŞ GRAFİĞİMİZ VAR”

Avşar Çiftliği Markasını Türkiye’nin artık tanımaya başladığına dikkat çeken Avşar Çiftliği Kasabı firma sorumlusu: “Şu Anda yükselen bir satış grafiğimiz var. Marka bilinirliği olarak Afyon’da tanınmışlık açısında iyi bir noktada iken; şu anda artık Türkiye genelinde de ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Markamızı tüm Türkiye’ye sunuyor ve tanıtıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de Türkiye’nin sayılı et firmaları arasına gireceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim”dedi.

“PERAKENDE SEKTÖRÜ OLARAK HİZMET VERMEYE BAŞLADIK”

Şubat ayından itibaren firma sorumlusu olarak görev yaptığını ifade eden Avşar Çiftliği Kasabı firma sorumlusu: “2021 yılının Şubat Ayından itibaren firma sorumlusu olarak görevime devam ediyorum. Avşar Çiftliği Kasabı olarak; 2020 yılının Aralık Ayından itibaren de firma olarak Online bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Satışlarımız online olarak da devam ediyor. Artık Avşar Çiftliği markamızı perakende sektörü olarak da müşterilerimize sunmaya başladık”dedi.

“ÜRÜNLERİMİZ YÜZDE YÜZ DANA ETİNDEN YAPILIYOR”

Türkiye’nin 81 iline gönderim yaptıklarını aktaran Avşar Çiftliği Kasabı firma sorumlusu : “2020 yılının Aralık ayından itibaren avsarciftliği.com adresi üzerinden Türkiye’nin 81 iline ürün gönderimi sağlıyoruz. Hazır olan ambalajlı ürünlerimizi tüm illerimize rahatlıkla ulaştırıyoruz. Ürün çeşitlerimiz; sucuk, kavurma, pastırma ve bunların yanında ek olarak füme et, kuru et, salam, sosis, lokum gibi tüm ürünlerimiz yüzde yüz dana etinden yapılmaktadır. Dana eti haricinde kesinlikle başka bir ürün kullanmamaktayız. İl içi ve il dışı olmak üzere tüm noktalara satışlarımıza bu şekilde devam ediyoruz”dedi.

“YÜKSELEN BİR SATIŞ GRAFİĞİMİZ VAR”

Markamızı tüm Türkiye’ye tanıtıyoruz diyen Firma Sorumlusu: “Şu Anda yükselen bir satış grafiğimiz var. Marka bilinirliği olarak Afyon’da tanınmışlık açısında iyi bir noktada iken; şu anda artık Türkiye genelinde de ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Markamızı tüm Türkiye’ye sunuyor ve tanıtıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de Türkiye’nin sayılı et firmaları arasına gireceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim”dedi.

“GENİŞ BİR ÜRÜN YELPAZEMİZ VAR”

Temmuz ayından bu tarafa Afyonkarahisar halkına hizmet verdiklerini belirten sorumlu: “Avşar Çiftliği Fabrika satış mağazamızı, Temmuz ayında Afyonkarahisar halkının hizmetine sunduk. Ürün çeşitliliği olarak Afyonkarahisar’da bulunan çoğu firmadan daha farklı ve daha fazla ürün yelpazesi ile Afyon halkına hizmet vermekteyiz. Biraz önce bahsetmiş olduğum ürünlerin dışında; kıyma, kuşbaşı, kuzu ürünleri, dana ürünlerinin yanı sıra, online olarak satışa sunmuş olduğumuz diğer ürünlerimizde mağazamızda satışa sunulmuş şekildedir”dedi.