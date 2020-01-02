2020 ekonomi için odak yıl olmalı

Mutlu, 'Küresel sistemde yaşanan ekonomik sıkıntıların 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyoruz. Hükümet büyümede yüzde 5'i yakalamalı' dedi

2019'da iç ve dış etkenler nedeniyle Türk ekonomisinin olağan akışını sürdüremediğine dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Her şeye rağmen 2019'un son döneminde görülen ekonomik toparlanma piyasalara moral aşılamış, önümüze umutla ve güvenle bakmamızı sağlamıştır. Esnaf kesiminin yeni yılda ülke yöneticilerinden önemli beklentileri bulunmakta. Perakende sektörüne yönelik hazırlanan taslağın bir an önce yasalaşması ile çağın gerçeği olan e-ticarete uyum konusunda esnaf sanatkarlara kolaylıklar sağlayacak programların, teşviklerin hayata geçirilmesi öncelikli beklentilerimiz arasında" dedi.

Mutlu, "Küresel sistemde yaşanan ekonomik sıkıntıların 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyoruz. Sıkıntıların büyüyüp büyümeyeceği ABD Başkanlık Seçimleri, Ortadoğu'daki gelişmeler gibi dış etkenlere bağlı olacaktır. Ticaret savaşlarının gelecek yılda da gündemde kalması muhtemeldir. Şartlar böyle geliştiği takdirde, ihracat ve ticaret yapmak da doğal olarak daha güç olacak. Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kuruluşlar, 2020 için Türk ekonomisinin büyüme oranını yukarı yönlü revize ederek yüzde 3 olarak tahmin etmekte. Fakat ekonomi uzmanlarının ifade ettiği üzere, ekonomimizin dengede kalabilmesi için en az yüzde 5 büyüme gerekmekte ki, hükümetimiz de zaten yüzde 5 büyümeyi hedeflemekte" diye konuştu.

Ekonomiye ağırlık

Türkiye'nin ekonomik önlemlere ağırlık vermesi gerektiğini kaydeden İESOB Başkanı Mutlu, "Seçimsiz bir dönemin avantajları kullanılarak yeni yılda ekonomiye daha fazla odaklanılmalı. Ülke gündeminde siyasi tartışmalar yerine ekonomi söylemleri yer tutmalı. Bütçe ve mali disiplin kararlılıkla sürdürülmeli, ülke kaynakları daha verimli şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca bir tehdit haline gelen genç işsizliği azaltmak, beyin göçünü önlemek ve genç beyinlerin ülkemize katkı koymasına olanak vermek için yeni istihdam olanaklarının planlanması önem arz etmekte" dedi.

Çağın gerekleri

Mesleki eğitimin işgücü piyasasının ve çağın istediği becerileri kazandıracak şekilde dizayn edilmesini isteyen Mutlu, "Gençler talep edilen mesleklere yönelik olarak eğitilmeli. Aksi takdirde bir yandan işsizlik artarken diğer yandan işgücü piyasasında daralma yaşanacak, toplumda satın alma gücü düşecektir. Böyle bir ekonomik tablo, ülkede yatırım ve tüketim kararlarının ertelenmesine de neden olabilecek. Dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi için ortaya çıkan yeni meslek alanlarına yönelik kurs ve programlar düzenlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede esnaf kesiminin çağın gereği olan e-ticarete uyumu konusunda devlet teşvik ve destek mekanizmaları işletilmelidir. KOBİ'ler istihdamın %73'ünü, katma değerin % 50,6'sını, toplam ihracatının % 56,2'sini ve yatırımların % 58,3'ünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeni yılda KOBİ'lere özel istihdam arttırıcı politikaların devreye sokulması önemli. Ayrıca TL tasarrufu korumaya yönelik para politikasının benimsenmesi, kamu harcamalarının azaltılması ve reel sektöre yönelik yasal düzenlemelerin yapılması öncelikli konular" şeklinde konuştu.

Taslak yasalaşmalı

Ticaret Bakanlığı'nın perakende sektörüne yönelik hazırladığı taslağa da değinen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Perakende ticareti üzerinde yapılan çalışmaları büyük bir dikkatle izliyoruz ve önemsiyoruz. Çünkü perakende ticareti düzenleyen 6585 sayılı Kanun beklentileri tam olarak karşılayamamakta. Çalışmaların esnaf teşkilatları ile işbirliği altında hayata geçirilmesi, düşünülen uygulamaların verimliliği açısından gerekli. Taslak, esnaf teşkilatlarının görüşleri doğrultusunda vakit geçirilmeden yasalaşmalı"