2020 toparlanma yılı olacak

Küçük büyük pek çok firmanın kepenk indirdiği veya konkordato talebinde bulunduğu 2019'da tüm sektör temsilcileri, ekonomide yaşanan düzelme seyrinin artarak devam etmesi yönünde beklentilerini dillendiriyor.

İş insanları, 2020'nin özellikle ikinci yarısından sonra daha stabil bir ekonomiye kavuşacağımızı ve yeni yatırımların da ancak yılın son çeyreğinde devreye alınabileceğine dikkat çekiyor

Önümüzü daha net göreceğiz

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz: Ülkemiz açısından zor bir yılı geride bıraktık. 2020 yılının bu yıla oranla daha iyi olacağını düşünüyorum. Ekonomik ve stratejik olarak zor bir yıl atlattık. 2020 yılında önümüzü daha net görebildiğimiz ve büyümeye odaklanacağımız bir yıl olacak. Hammadde enerji ve tarımsal ürünlerin fiyatları daha da artacak. Genel anlamda 2020 yılından umutlu olduğumu söylemek isterim.

Hareketlenme başladı

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: Yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin ardından sektörde bir hareketlenme yaşanıyor. Bu hareketlenme 2020 yılı için de umut verici. 2020 yılında ticaret daha da canlanacak. Ekonominin çarkları tekrar dönecek. Bununla birlikte istihdam alanında yaşanan sıkıntı devam edecek. Firmalar belki kepenk indirmeyecek ama yeni istihdam yaratmakta da zorlanacak. Yeni yatırımlar ancak 2020 yılının sonuna doğru yaşama geçirilebilecek. Burada ekonomik ve siyasi istikrarın devamlılığı belirleyici olacak. İzmir yaşam kalitesi anlamında bir marka kent niteliğinde. İzmir, göç alması nedeniyle Türkiye'den bağımsız olarak farklı bir ekonomik hareketlilik yaşadı ve krizden daha az etkilendi. İzmir - İstanbul otobanının faaliyete açılmasıyla birlikte iki kent arası daha da yakınlaştı. İstanbul'un kaotik yapısından sıkılan, nitelikli ve kaliteli yaşam isteyenlerin aklında hep İzmir'e yerleşme planı var. Bu nedenle kente olan ilgi devam ediyor. İnşaat firmaları eğer nitelikli ve kaliteli konutlar üretmeyi sürdürürse sektörün de önü açık olacak.

Kredi faizleri etkisi

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Banka faizlerinin tek haneli takamlara düşüşüyle birlikte özellikle reel ekonomide inşaat ve sanayi sektöründe hareketlenme yaşandı. Kredi faizlerinim düşmesi sanayici ve diğer yatırımcıların elini güçlendirdi. Enflasyon ve doların da stabil olması da olumlu bir durum. Konut anlamında Türkiye'deki ihtiyaç devam ediyor. Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaatın canlanmasıyla beraber 2020 yılında ekonominin daha da canlanacağını düşünüyorum. İzmir, lokasyon olarak parlayan bir yıldız konumunda. Burada müteahhitlerin en büyük beklentisi belediyelerin imar planlarını daha hızlı tamamlamalarıdır. Böylelikle sermayesi planlı arsa olan müteahhitler, hem kentsel dönüşüme hem de konut ihtiyacına yönelik yatırımları daha hızlı yaşama geçirebilecekler.

2. 6 ayda yatırım başlar

Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Onur Durmuş: 2019'un ilk yarısındaki tedirginlik ortadan kalktı ve devlet desteği ile inen faizler tapu dairelerinin de hareketlenmesini sağladı. Piyasalarda gözle görülür bir hareketlenme var. Yatırımdan çok oturum amaçlı olarak daireler daha fazla satılıyor. 2020'nin ilk 6 ayında firma olarak büyük bir yatırım planlamıyoruz. İkinci 6 ayda ise Coordinat Suites yatırımımızdan da edindiğimiz deneyimle birlikte yeni yatırımlar yapmayı istiyoruz. Coordinat Suites açılalı 1. 5 yıl olmasına rağmen 96 ülkeden toplam 28 bin kişiyi ağırladı. Yazın aylık konaklama 8 binleri buluyor. 2020 yılında turizm otelcilikle ilgi yatırım kararımız bulunuyor. İzmir'in yan ısıra Londra'da da bir otel işletmesini üstleneceğiz. Hazır bir binayı alıp restore ederek hizmete açmayı planlıyoruz. 30 - 40 odalı bir otel konseptiyle yurtdışında da ilk yatırımımızı hayata geçireceğimiz için heyecanlıyız.

Teknoloji yatırımı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu: Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte 2002 yılından sonra hızlı bir gelişme yaşandı. Bugün Türk hekimleri dünya ile yarışıyor hatta bir adım öne çıkıyor. Teknolojinin de yoğun kullanılmasıyla birlikte bu gelişimin süreceğine inanıyorum. Biz de 2020 yılında hastane olarak 20'inci yaşımızı kutlayacağız. 2000 yılından bu yana tıbbı ön planda tutarak, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüdük. Hasta memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarımızla hizmet kalitemizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Kanuni düzenleme

First Class Trust Union Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay: 2020 yılı ekonomik anlamda daha da canlı bir yıl olacak. Bu olumlu havayla birlikte şirketin iş geliştirmesi ve performans artırma çalışmalarına öncelik vereceğiz. Faiz indirimi ile birlikte sektörde talepler artmaya başladı. Müteahhitler yeniden arsa almaya ve yatırım planlaması yapmaya başladı. Bu durum gayrimenkul sektörünü daha da ivmelendirecek. Öte yandan gayrimenkul danışmanlığı sektörüne düzenleme getiren bir kanun yürürlüğe girdi. Ülke çapında şimdiden % 25-30 civarında bir eleme oldu. Böylelikle daha rafine ve kaliteli hizmet üreten bir yapıya kavuşulacak.

Ekonomiye can gelecek

Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar: Yıl sonuyla birlikte gayrimenkul sektörün hareketlenmesi 2020 yılına olan umudumuzu artırıyor. Faizlerin gerilemesi ve insanların tekrar gayrimenkul sektörüne yönelmesi sevindirici gelişmeler. Alım satım nedeniyle tapu daireleri de hareketlenmeye başladı. Müteahhitler de satışların arttığını belirtiyor. İnşaat sektörü birçok diğer sektörü de beslediği için genel anlamda ekonomiye de bir can getirecek.