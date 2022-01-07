2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti!

Akaryakıt ve akaryakıt istasyonlarına ilişkin bilgiler sunan mobil uygulama BenzinLitre, “2021 Akaryakıt Alma Alışkanlıkları” konulu araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, 2021 yılında akaryakıt fiyatlarında 46’sı zam olmak üzere 58 farklı değişiklik yaşandı; akaryakıt fiyat değişiklikleri 27 milyondan fazla kez görüntüledi.

Beş yüz binden fazla kullanıcının filtrelemelerine dayanan araştırmaya göre, 2021 yılında akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekti. Yıl boyunca akaryakıt fiyatlarında 12’si indirim, 46’sı zam olmak üzere toplamda 58 fiyat değişikliği oldu. Fiyatların ay içerisinde ortalama olarak 5 kez değişmesi, kullanıcı davranışlarına da yansıdı. Kullanıcıların istasyon seçerken önemsedikleri kriterlere göre, “uygun fiyat” yüzde 25’lik oranla ilk sırada yer aldı. Diğer kriterler ise şöyle sıralandı; “yakıt kalitesi” (yüzde 16) ve “istasyon imkanları” (yüzde 17). Araştırmada dikkat çeken diğer bir başlık da akaryakıt zamları ve indirimlerini görüntülemeye ilişkin veriler oldu. Buna göre platform üyesi sürücüler, 2021 yılında gerçekleşen akaryakıt fiyat değişikliklerini 27 milyondan fazla kez görüntüledi.

Araştırmada, kullanıcıların en çok tercih ettiği yakıt tipleri de belirlendi. Buna göre, 2021 yılında kullanıcıların yüzde 35’i benzin satılan istasyonları filtreledi; motorin (dizel) yakıt tercih eden kullanıcıların oranı yüzde 33 olurken, LPG yüzde 29’luk oranla üçüncü sırada yer aldı. BenzinLitre’de akaryakıt dışında elektrikli şarj istasyonları da listelenebiliyor. Platformun 2021 verilerine göre, toplam yakıt filtrelemelerinin yüzde 3’ünü ise elektrikli şarj istasyonları oluşturdu. Şu anda trafiğe kayıtlı 50 bini aşkın elektrikli ve hibrit araç bulunuyor.



AKARYAKIT İSTASYONLARI EN ÇOK KAHVE İÇİN TERCİH EDİLDİ



Araştırmanın dikkat çeken diğer bir başlığı da akaryakıt istasyonlarını tercih sebebi oldu. 2021 yılında kullanıcılar; market, kahve ve yıkama gibi ihtiyaçlarını giderebilecekleri istasyonlara yönelmeyi tercih etti. Yıl boyunca sürücülerin en çok tercih ettiği tesis özelliği yüzde 32’lik oranla “kahve opsiyonları” oldu. Bu tesis özelliği, 2020’ye göre yüzde 5’lik bir artış kaydetti. En çok tercih edilen diğer tesis özellikleri ise; “yemek opsiyonları” (yüzde 18) ve “kendin yıka” (yüzde 16). En çok filtrelenen dördüncü ve beşinci tesis özellikleri ise sırasıyla “mescit” ve “lastik değişimi” oldu.



İSTASYON YORUMLARININ YÜZDE 59’U HİZMETLERLE İLGİLİ



“2021 Akaryakıt Alma Alışkanlıkları” çalışmasında akaryakıt istasyonları ile ilgili yapılan yorumlar da değerlendirildi. Buna göre, kullanıcıların 390 bin yorumunun yüzde 59’u “hizmet” üzerine yapıldı. Çalışanların güler yüzlü olması, istasyonun genel temizliği, lavabo hijyeni gibi konular, sürücülerin en çok dikkat ettiği alt başlıkları oluşturdu. BenzinLitre, 2022 yılı araştırmasında, kullanıcılar, istasyonları genel olarak puanlamasının dışında hijyen, market, personel, yeme-içme gibi konularda da puanlama imkanına sahip olabilecek.



SEYAHAT EDENLERİN YOLDA İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ HER KONUDA DESTEK SAĞLANIYOR



Akaryakıt fiyatlarındaki zamlar ve indirimler hakkında da bilgi veren platform, seyahat eden insanların yol üzerinde ihtiyaç duyabileceği tüm konularda destek sağlamayı amaçlıyor. Platform bu amaçla akaryakıt, otomotiv, sigorta, bankacılık, lastik, market ve gıda gibi farklı sektörlerden büyük ve global markalar ile iş birlikleri yapıyor. Türkiye, Almanya ve İtalya'daki akaryakıt istasyonlarını fiyatları ve tesis özelliklerini listeleyen BenzinLitre, akaryakıt istasyonlarındaki güncel fiyatları, bebek bakım ünitesi, mescit, ATM gibi sosyal donatı alanlarına göre filtreleme imkanı veriyor. Platform, aynı zamanda dinlenme tesislerini ve tarihi yerleri de listeliyor. Uygulama üzerinden yol yardım hizmeti çağrılabiliyor, kasko trafik sigortası başvurusunda bulunulabiliyor ve indirimli yakıt fırsatlarında faydalanılabiliyor. 23 kişilik ekibi bulunan platform, Türkiye dışında İtalya ve Almanya’ya açılımına ek olarak hedef ülkeler listesine İngiltere ve Hollanda’yı da ekledi.