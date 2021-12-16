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2022 yılı için asgari ücret belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı

2022 yılı için asgari ücret belli oldu
16 Aralık 2021 Perşembe 15:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıkladı. Doların yükseldiği ve alım gücünün düştüğü şu günlerde 2022 yılı için asgari ücret 4 bin 250 lira oldu. Öte yandan asgari ücrette vergi de kaldırıldı. Erdoğan, asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırıldığını duyurdu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl Aralık başında başladıysak, önümüzdeki yılın Aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle çalışmalarını sürdürecek.

Son 50 yılın en yüksek artışını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduk. Ülkemizin içinde bulunduğumuz şu süreçte çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz, işveren olmadan çalışan olmaz.

Türkiye büyüdükçe, imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaktır. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Geçmişte dolar şuydu diye hesabı dolar üzerinden yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir şeklindeki yaklaşımlar bu ülkenin şuandaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Bunlara sormak lazım. Sizin geçmişinizde acaba Türk Lira’sının olduğu ülkede insanları dolarla mı çalıştırıyorsunuz. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası’dır.

Şuanda bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da evelallah en kısa zamanda aşacağız.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe en kısa zamanda son vermeye kararlıyız. Ülkemizin büyümesini hızlandırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle istikrar ve güvenin gerçekleştirilmesi yönünde ciddi bir yol kat edeceğiz.

Etiketler; #asgari ücret #asgari ücret 2022 #erdoğan
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