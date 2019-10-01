2023 Turizm Stratejisi ümit verici

Egeli turizmciler, 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolarlık turizm geliri hedefini ümit verici olarak değerlendirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni olumlu bulduklarını belirtti. İşler, "Akılcı ve sürdürülebilir yaklaşım ve uygulamalarla hedeflere ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Turizmciler olarak stratejik öngörülerin yaşama geçmesi için elimizden gelen çabayı harcayacağız" dedi.

Egeli turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde İstanbul'da düzenlediği toplantıda açıkladığı "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni olumlu buldu. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe beklenen değişim ve ilerlemeye uzanan yolu özetleyen açıklamanın ümit verdiğini söyledi. Turizmin gelişmesi için Türkiye'nin hedef pazarlarda tanıtılmasının önemini vurgulayan İşler, bakanlık tanıtım bütçesinin 2019 yılında 18 milyon dolardan 72 milyon dolara çıkarılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Mehmet İşler, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) "dünya turizm barometresi" olarak adlandırılan 2018 yılı raporuna göre, dünya genelinde en çok ziyaretçi alan ülkeler arasında Türkiye'nin altıncı sırada yer aldığını hatırlattı. İşler, "Bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 46 milyon ziyaretçi sayısına erişen Türkiye, toplam turizm gelirlerinin yüzde 50'sini alan 10 varış noktası arasında yer almıyor" dedi. Türkiye'nin Güney Avrupa / Akdeniz ülkeleri içinde toplam ziyaretçilerin yüzde 40.8'ini almasına karşın turizm gelirleri içindeki payının yalnızca yüzde 4.4 olduğuna dikkat çeken İşler, şu görüşleri dile getirdi:

"Sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modelini öngören 2023 Turizm Stratejisi, 2023 yılında Türkiye'nin 75 milyondan fazla turisti ağırlamasını ve 65 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşılmasını hedefliyor. Akılcı ve sürdürülebilir yaklaşım ve uygulamalarla bu hedeflere ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Turizm çeşitliliği anlamında çok önemli değerlere sahip, zengin turizm bir potansiyeline sahip ülkemizin turizm hareketliliğinin yanı sıra turizm gelirlerinden hak ettiği payı alabilmesi için yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranında da artış sağlanması hedefini de önemli buluyoruz."

"Turizmciler olarak stratejik öngörülerin yaşama geçmesi için elimizden gelen çabayı harcayacağız" diyen ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin tanıtımı için sürdürülen çalışmalarda son derece zengin bir potansiyele ve çeşitliliğe sahip İzmir ve Ege Bölgesi'nin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İzmir turizminin en önemli sorunlarının, ihtiyaç ve beklentileri olduğunu anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'in en önemli sorunlarından biri direkt uçuşlar. İzmir'in hava yolu şirketlerinin aktarma merkezi olması gerekiyor. Körfez'de bir marinaya büyük ihtiyaç var. Tarihi eserlerimiz depolarda dururken bir Ege Medeniyetleri Müzemiz yok. Spor turizmi önemli, turnuvaların yapılabileceği, kulüpleri ağırlayacağımız bir stadımız yok. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Efes'imiz, yukarıda Bergama'mız birer cevher, onları mücevhere çeviremiyoruz. Basmane'de kongre turizmine hizmet edecek merkezin yapımı önemli. İnciraltı'ndaki EXPO alanının planlanarak sağlık turizmine kazandırılmasını bekliyoruz."