Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 2022 yılı değerlendirmesini, 2023 ajandasını ve hedeflerini kamuoyu ile paylaşan EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, 2023’ün ilk altı ayının karanlık göründüğünü söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, sektörün 2022 yılı değerlendirmesini, 2023 ajandasını ve hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. EHKİB Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı ve EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz’ın katıldığı basın toplantısında Sertbaş, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Ege’de yüzde 30’lara yakın bir önceki seneye göre azalma olduğunu söyledi.

2023’ün ilk altı ayı karanlık

Yılın ilk altı ayının sektör adına çok iyi geçtiğini ve rekorların kırıldığını belirten Sertbaş, “Ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başladık ama renk vermedik ‘Biz iyiyiz’ dedik. Eylül sonuna geldiğimizde de rakamlarımız fena değildi ama artış hızımız azalmıştı ne yazık ki bu ay tamamen tabiri caizse tepetaklak durumdayız. Bizim Ege’de yüzde 30’lara yakın bir önceki seneye göre azalma var. Türkiye geneli biraz daha iyi yüzde 16’larda azalma var sonuçta. Bilmiyorum sene sonunda geçen senenin rakamlarını yakalayabilir miyiz? Tek hedefimiz bu, artmak değil. Geçen senenin rakamlarını yakalamak. Umarım yakalarız. Ne etkiledi? Resesyon, resesyon diye diye getirdik resesyonu. Gerçekten ben hiç düşünmüyordum. Sonuçta enerji krizinin bir şekilde çözüleceğini, Avrupa’nın Rusya ile bir şekilde el sıkışacağını, Ukrayna ile durumu çözeceğini düşünüyordum ama hiçbir bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. Ondan dolayı da bana soran basın mensubu arkadaşlara pembe olmasa da olumlu tablolar çiziyordum. Ama ne yazık ki hepimizde sipariş azalmaları var. Firmalara baktığımda çok dramatik düşüşler yok. Sürdürülebilir durumdayız en azından yılsonuna kadar ama 2023’ün ilk altı ayı karanlık görünüyor. Bütün ihracatçılar adına karanlık görünüyor sadece bizim sektör adına değil. Tamamen dünyadaki olaylar ile alakalı bekleyeceğiz, göreceğiz. İyi korumamız lazım kendimizi, bütün üyelerimize aynı şeyi söylüyorum. Çok dikkatli harcamalar yapmamız lazım, çok dikkatli üretimler yapmamız lazım” dedi.

Asgari ücret çıkışı

Sözlerini “Bizi, bir asgari ücret furyası bekliyor” diyerek sürdüren Sertbaş, “Bence afaki rakamlar konuşuluyor umarım olmaz. 10 binler telaffuz edilen ortamlar var. Kurun da artmayacağını düşündüğümüz için ihracatçıyı çok zor günler bekliyor. Eğer konuşulan asgari ücret rakamları gerçekleşirse, özellikle işçilik maliyeti çok yoğun sektör olduğu için hazır giyimciyi çok zor günler bekler. Kurun artacağını hiç birimiz düşünmüyoruz. 20’lerde 21’de yıl sonunda euro ve dolar toparlar diye düşünüyorduk ama yıl sonuna geldik hala göremedik 20’leri. Bir baskı içinde olduğu kesin. Bu baskı da seçime kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Ne yazık ki ikisi de kötü zamanda denk geldi hem global enerji krizi hem de bizdeki seçim ortamı. Şanssız bir nesiliz. Geçen fuarda da söyledim bizim jenerasyonun görmediği kötülük kalmadı. Her şeyi gördük, bir memlekette ve dünya da ne olabilecekse… Dolayısıyla hayırlı günler beklemiyor gibi görüyoruz. Biz çalışmalara devam ediyoruz yarın Ticaret Bakanımızla, genişletilmiş bakanlar kurulu toplantısı var. Orada konuşmalarımızı ayarladık, taleplerimizi dile getireceğiz. Kur, maliyet, asgari ücret konusunda terse geldiğimizi ve artık zarar eder duruma geldiğimizi, kaldı ki 2023’teki asgari ücretle hiç fiyat tutturamayacağımızı, çok müşteri kaybedeceğimizi bizzat dile getireceğim” diye konuştu.

İhracatçının yıldızı yine parlayacak

Genel seçim sonrasında kartların yeniden karılacağını ifade eden Sertbaş, “Yeni dönemde ben ihracatçının yine yıldız olacağını düşünüyorum çünkü bu ülke ihraç etmek ve üretmek zorunda. Şimdi birtakım baskılarla ihracatçının önü kapanıyor ama bu seçim atmosferi bittiğinde eminim ihracatçının önü tekrardan açılmış olacak. O yüzden kendimi şanslı görüyorum ama yeter ki şu ikinci çeyreğin sonuna kadar, 2023’te sağlam duralım, kendimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

“Amaç müşteriyi kaptırmamak”

EHKİB Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı ise resesyonun ihracatı tamamen baskıladığını belirterek, “İşimiz zor ama seçimden sonra durumun değişeceğini düşünüyorum. Kur baskısının biraz daha hafifleyeceğini düşünüyorum. Oraya kadar idare edeceğiz. Belki başa baş fiyat vereceğiz, belki zarar edeceğiz ama şu an en önemli nokta müşterimizi kaptırmamak. Tek umut hammadde fiyatlarının, enerji fiyatlarının düşmesi. Genel olarak ihracat için söylüyorum; bunlar düşerse kompanse edilip yola devam edebiliriz. Biz bu enflasyonist ortamda ‘işçiyi ezelim, asgari ücret artmasın’ demiyoruz, asgari ücret artsın ama burada bir denge lazım” ifadelerini kullandı.