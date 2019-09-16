3. Ege Ekonomik Forum 13-14 Kasım'da yapılacak

Ege Ekonomiyi geliştirme Vakfı (EGEV) öncülüğünde düzenlenen Ege Ekonomik Forum'u bu yıl 3. kez gerçekleştirilirken, İzmir Başkanlar Kurulu üyeleri de Forum'a destek verecek.

İzmir Başkanlar Kurulu'nun Eylül ayı toplantısı ESİAD ev sahipliğinde Mövenpick Otel'de yapıldı. Toplantıda Ege Ekonomik Forum'a tam destek kararı çıkarken, bölge ve ülke gündemindeki ekonomik gelişmeler de değerlendirildi.

Yol gösterici olacak

Toplantının sekretaryasını yürüten EGEV'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 13-14 Kasım tarihlerinde 3. kez gerçekleştirecekleri Ege Ekonomik Forum hakkında Başkanlar Kurulu üyelerini bilgilendirdiğini söyledi. Başkanlar Kurulu'nu oluşturan kurumların Forum'a tam destek olduklarını dile getiren Susam, "Ege Ekonomik Forum'unu bu yıl 3. kez düzenleyeceğiz. Hazırlık çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte İzmir'deki tüm kurumlarda bize destek veriyorlar. Bu yıl da Forum'da İzmir ve Ege ekonomisini masaya yatırarak, bölgenin gelecek vizyonunu şekillendireceğiz. Dünyada ve Türkiye'de bu işe kafa yoran pek çok değerli isim Forum'a katılacak. Bu yıl da Forum bölge ekonomisinin gelişmesine yol gösterici sonuçların alınacağı bir platform olacak" diye konuştu.

Çin ve Hindistan hedefi

Başkanlar Kurulu toplantısında ayrıca yanan orman alanları için ortak çalışma yapılması, İzmir Enternasyonal Fuarı ve bölge ekonomisinde öne çıkan gelişmeleri konuştuklarının altını çizen Susam, Çin ve Hindistan'a ihracatın daha da artırılması için çalışma yapılması kararının da alındığını söyledi. İzmir ve bölgede devam eden liman ve ulaşım gibi altyapı yatırımlarının da değerlendirildiği toplantıda, İzmir'i bir adım daha öne çıkması için her platformda ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti. n Burcu Şahin