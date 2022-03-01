33 kuruş zam gelen LPG'ye bir zam daha!

LPG'ye bugün itibari ile 33 kuruş zam gelmişti. İddiaya göre bu gece yarısından itibaren 60 kuruş daha zam bekleniyor

LPG'ye üst üste ikinci zam geliyor. KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, LPG'ye dün yapılan 33 kuruş zam sonrası salıyı çarşambaya bağlayan gece 60 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.

Dün yapılan 33 kuruşluk zammın ardından LPG'nin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,86 liradan 10,19 liraya, Ankara'da 9,89 liradan 10,22 liraya, İzmir'de ise 9,83 liradan 10,16 liraya yükselmişti.