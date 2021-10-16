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41 kuruş zamlanan motorine yine zam geliyor!

Bugün 41 kuruş zamlanan motorine pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş daha zam geldi. Bugün 14 kuruş zamlanan benzindeki zam miktarı pazartesi belli olacak

41 kuruş zamlanan motorine yine zam geliyor!
16 Ekim 2021 Cumartesi 14:59

Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını hızla artırıyor.

Bugün litre fiyatı 41 kuruş daha zamlanan motorine, 18 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece 23 kuruş daha zam kararı alındı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, zam pompa fiyatına yansıyacak.

Bugün 14 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak şekilde toplamda 37 kuruş zamlanan benzine de zam olasılığı olduğu ancak net rakamın 18 Ekim Pazartesi günü belli olacağı öğrenildi.

ÖTV SIFIRLANDI


Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlanmış durumda, bu nedenle zamların tamamı pompa fiyatına yansıyor.

Litre başına benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG’de 1 TL olan maktu ÖTV, eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlanmış durumda.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL, enflasyon artarken ve dünyada para politikasında sıkılaşma adımları atılırken Merkez Bankası’nın faiz indirmeye başlamasıyla bugün 9,27’yi gördü.

11 GÜNDE MOTORİN 87 KURUŞ ZAMLANDI

Motorinin litresinde pompa fiyatına 8 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş, 15 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam gelmişti. 19 Ekim’den itibaren geçerli olacak 23 kuruş zamla birlikte 11 günde motorinde 87 kuruşluk zam olmuş olacak.

Etiketler; #motorin #motorin zam #benzin zam #zam
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