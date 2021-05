5 bin TL destek esnafı mutlu etmedi: Delik büyük yama küçük!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kovid-19 salgını tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafa yönelik destek programını değerlendiren esnaf temsilcileri, 3 bin ve 5 bin TL’lik desteğin geç kalmış bir destek olduğunu belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından toplanan Kabine Toplantısı sonrası Kovid-19 salgını tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafa iki grup halinde destek olacaklarını açıkladı. Esnafa yönelik destek programını açıklayan Erdoğan, birinci grupta yer alan esnafa 5 bin TL ikinci gruptaki esnafa ise 3 bin TL bir seferlik hibe desteği verilerek toplamda 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkâra 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak verileceğini söyledi. Erdoğan’ın esnafa yönelik açıklamalarını ve destek programını esnaf temsilcileri değerlendirdi.

Desteğin esnaf teşkilatında memnuniyetle karşılandığını ifade eden İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “İzmir’de yaklaşık 60 bin ticarethaneyi ilgilendiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu destekler bizim her sorunumuzu çözer mi? Hayır. Yeter mi? Hayır. Çünkü; delik büyük yaman küçük kapatmıyor. Ama buna rağmen teşekkür ediyoruz. Sorunlarımızın çözülebilmesi için işletmelerimizin açılması lazım. Beklentimiz bu yöndeydi. Haziran ayı için ümitliyiz. İşletmelerimiz açılır ve biz çalışmaya başlarsak kurtuluşumuz olur. Ben doktor değilim, salgınla ilgili değerlendirme yapamam ama işletmelerin biran önce açılması gerektiğini düşünüyorum. Salgına yönelik alınan bütün tedbirlere esnaf teşkilatı uydu. Bütün genelgelere, talimatlara eksiksiz uyduk. Ama bir adaletsizlik var. Bu tedbirler herkes için geçerli olmalı. Pandeminin sorumluluğu sadece esnafın üzerine yüklendi. Bu doğru değil. Turizm oteli restoranı açık ama Kemeraltı’ndaki kapalı. Minibüste, otobüste yüzde 50 kapasite uçakta bir buçuk metrede üç kişi. Bunlar değil, yük adil olarak paylaştırılmalı. Pandemi dolayısıyla bir sıkıntı varsa bu sıkıntı eşit paylaştırılmalı ve buna herkes uymalı. Benim dükkânım kapalıyken niye AVM açık olsun. Kapalıysa bana da ona da kapalı olmalı. Hükümetten dükkan kiralarıyla ilgili bir düzenleme bekliyoruz. Devlet bu konuda bir kural koymalı. Pandemi süresince kira artışı yapılmamalı ya da yüzde 50 kira alınmalı gibi bir kural konulmalı. Herkes buna uymalı. Konulan tedbirler eşit uygulanmalı. Herkes aynı oranda buna katkı vermeli ya da yük aynı çekilmeli. Bir de uzun vadeli sıfır faizle ayağa kalkma kredisi verilmeli. İnşallah bunlar olur haziranda da açılırsak güzel olur diye umut ediyorum” dedi.

Gerçekler Cumhurbaşkanı’na anlatılmıyor



Hibe desteğinin geç kaldığını dile getiren İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ise “14 aydır kapalı olan kahvehane esnafa bugün yapılan bu destek geç verildi. Bu desteğin verilmesi bir nebze olsun esnafımıza can suyu olacaktır. Biz hala kapalıyız, Haziran ayını bekliyoruz. Bu destek geç kaldı çünkü bu süreç içersinde İzmir’de ekonomik sıkıntıları nedeniyle intihar eden arkadaşlarımız oldu. Bu destekler daha önce düşünülmüş olsaydı maalesef bu tip olaylar gündeme gelmezdi. Bu destek daha önce yapılabilirdi ama gerçekleri ve doğruları Sayın Cumhurbaşkanı’na anlatmıyorlar. Zannedersem bir grup var. Bu grup Cumhurbaşkanı’na her şey çok güzel gidiyor olarak iletiyorlar. İyi gitmediğini iletmediklerini düşünüyorum. En son siyasi parti liderlerinin ve esnaf teşkilatının tenkitleriyle bu desteği hayata geçirdiler. Cumhurbaşkanı’nı taksi duraklarına getirip çay içiren arkadaşlar, bir kahvehaneye getirselerdi bu sorunlar daha önce hallolurdu” diye konuştu.

Hibe değil uzun vadeli borç istiyorlar

Hibe değil uzun vadeli faizsiz destek kredisi istedikleri belirten İzmir Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Rasim Topçu da “Bu hibe destek esnafa can suyu olmuştur ama yeterli değildir. Esnafla ilgili bir analiz yapılmalıdır. Bu analize göre en çok mağdur olan esnafın mağduriyetine göre bu destekler dağıtılırsa dağıtan bütçe verimli dağıtılmış olur. Hem de verilen destek anlamlı olur, esnaf rahat eder. Bizim yaptığımız analize göre bir kantincinin gideri 21 bin 500 TL. 14 aydır gelir kaybımız ve giderimiz had safhada. Yapılan hibe ise 5 bin TL. Bu hibe bir kantincinin ancak bir aylık zorunlu ihtiyaçlarını karşılar. Bir tarafta 14 aydır kapalı olan, siftah yapmayan kantinci var, bir tarafta da yarım da olsa iş yapabilen bir esnaf gurubu olan var. Bu iki esnaf gurubu aynı değerlendirdiğinizde yaraya merhem olmaz. Borçlarını dağ gibi biriken kantincilerle diğer esnaf gruplarlına aynı hibe verirseniz adaletsiz olur. Biz hibe istemiyoruz uzun vadeli faizsiz destek kredisi istiyoruz. Ama bu gerçekçi bir kredi olsun. Benim ayda 5-6 bin TL zorunlu giderim varken 20 bin kredi beni kurtarmaz. Uzun vadeli üç yıl ödemesiz, faizsiz bir gerçek kredi verin, sonunda da tıkır tıkır alın. Bu anlamlı olur. Yoksa 3-5 TL ancak can suyu olur. Bu can suyu başka bir anlam ifade etmiyor. Hiç yoktan iyidir. Esnaf yaşatılmak isteniyorsa ilk kantinciler akla gelmelidir” şeklinde konuştu.

Esnaf bu desteği unutmaz

Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini vurgulayan İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostacı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek kapsamında servisçilere verilecek olan 5 bin TL’lik destek için teşekkür etti. Bostancı, esnaf teşkilatının kadirşinas olduğunu belirterek bu desteği unutmayacaklarını söyledi.