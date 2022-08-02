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500 ve 1000 liralık para basılacak iddialarına Bakan Nebati'den yanıt!

Son günlerde çok sık gündeme gelen 10 TL'lik madeni para, 500 ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi

500 ve 1000 liralık para basılacak iddialarına Bakan Nebati'den yanıt!
02 Ağustos 2022 Salı 10:33

Son günlerde çok sık gündeme gelen iddialardan biri de 10 liralık madeni para, 500 ve 1000 liralık banknot basılacağı oldu.

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati çıkan iddialar için ise "Yanlış bilgi" sözlerini kullandı.

Etiketler; #Nureddin nebati #10 liralık madeni para #500 lira basılacak mı
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