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62 ilde FETÖ operasyonu: 532 gözaltı kararı!

FetulIahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi

62 ilde FETÖ operasyonu: 532 gözaltı kararı!
26 Nisan 2021 Pazartesi 08:35

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelileirn gözaltına alınması için İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişiye gözaltı kararı verildi.

 

Öte yandandan,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyon kapsamında, şu ana kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #fetö operasyonu #gözaltı #tsk
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