6’ncı Ege Ekonomik Forumu başladı! Dikkat çeken mesajlar

Bu yıl “Geleceğin Sinyalleri” başlığıyla düzenlenen 6’ncı Ege Ekonomik Forumu başladı. Formun açılışına İzmir iş dünyası temsilcileri ile İZBB Başkanı Mustafa Tunç Soyer konuştu. Soyer, geçmişin Türkiye’sinin inşasında önemli rol üstlenen İzmir’in geleceğin inşasında da büyük sorumluluk taşıdığını belirterek “İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak geleceğin inşasından da sorumludur. Bunu İzmir’den başka hiçbir şehirden bekleyemezsiniz. Bu İzmir’in hem hakkı hem de sorumluluğudur” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı(EGEV) ve Özgencil Grup işbirliği ile düzenlenen bu yıl “Geleceğin Sinyalleri” başlığıyla düzenlenen 6’ncı Ege Ekonomik Forumu Ege Palas Business Hotel’de başladı. Formun açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam’ın yanı sıra birçok iş dünyası temsilcisi katıldı. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un video mesaj gönderdiği forma İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in ise Ankara programı nedeniyle katılamadığı öğrenildi.

Küresel ekonomideki rolünü güçlendiriyoruz

Bakan Muş gönderdiği video mesajda küresel ekonomideki köklü dönüşümün Türkiye’nin ekonomik sıçrama hedefleri bakımından çok kritik fırsatları bünyesinde barındırdığını belirterek “Böylesi bir atmosferde Türkiye’nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan iş insanlarımıza verdiğimiz destekle ve yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalar sayesinde küresel ekonomideki olumsuz etkileri en aza indiriyor, ülkemizin küresel ekonomideki rolünü güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Hedef: 60 milyar dolar katkı

Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11,4 ile son 50 yıldaki en büyük büyüme oranına ulaştığını da kaydeden Bakan Muş, “2022 yılının ilk 9 ayında da yüzde 6,2 gibi çok önemli bir büyüme performansı göstermiştir. Yüksek seyreden enerji ve gıda fiyatlarının olumsuz etkilerine rağmen kaydedilen bu yüksek oranlı büyümede mal ve hizmet ihracatına katkısı 3,4 puan seviyesinde gerçekleşmiş, ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. Bu doğrultuda 2022 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artmış ve 231 milyar dolar seviyesine çıkarak güçlü bir performans göstermiştir. Bununla beraber enerji, altın ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artış ithalat faturalarımıza ve dolayısıyla dış ticaret dengemize olumsuz yansımayı sürdürmüştür. İhracatımızın sürdürülebilir artışı için bakanlık olarak destek mekanizmalarımız da dahil olmak üzere politika araçlarımızı olabildiğince çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda özellikle ülkemizi dünya tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde merkezi bir konuma yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede ihracatımızın menzilini arttırmak ve dünyanın en büyük pazarlarındaki payımızı yükseltmek için uzak ülkeler stratejisini devreye aldık. Bu strateji ile belirlediğimiz 18 uzak ülkeye ihracatımızı 4 katına çıkartarak ülkemizin ihracatına yıllık ilave minimum 60 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sivil hareket başlatıyoruz

İZBB Başkanı Mustafa Tunç Soyer de geçmişin Türkiye’sinin inşasında önemli rol üstlenen İzmir’in geleceğin inşasında da büyük sorumluluk taşıdığını belirterek “İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak geleceğin inşasından da sorumludur. Bunu İzmir’den başka hiçbir şehirden bekleyemezsiniz. Bu İzmir’in hem hakkı hem de sorumluluğudur” dedi. Soyer, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında şubat ayında kentte düzenlenecek İktisat Kongresi çalışmalarına değinerek “Gelecek yüzyılın iktisat politikalarının neler olması gerektiğine dair geleceğe iz bırakacağız. Kaygının olduğu yerde umut da vardır ve her zaman olmuştur. Kaygılarımız sorunları çözmeye yönelik azmi perçinler. Tam da bu nedenle geleceği anlamaya yönelik girişimlerimiz her geçen gün güçleniyor. Bu forum da, bu girişimlerden biri. Şubat ayında yapacağımız birçok tartışmaya şimdiden ışık tutacak. Biz bu etkinliklerle sadece Cumhuriyet mirasına sahip çıkmıyoruz geleceği inşa etmek için sivil hareket başlatıyoruz. Bugünün siyasal ikliminde geleceğin iktisat politikalarını belirliyoruz. İktisat aslında bir bilim değil kültür hareketidir. İktisat hayattır, biziz. Şehrimizdeki eşsiz güç birliği sayesinde ufku Türkiye’yi de aşan çok büyük sonuçlar ortaya konulacak” ifadelerini kullandı.

İhracata yönelik politikalar oluşturulmalı

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise dünya ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak İzmir’in dış ticaret fazlası veren bir kent olduğunu vurguladı. Özgener, “Son zamanlarda Türkiye genelinde oldukça bozulan bu dengeye rağmen hala ithalattan fazla ihracat yapmamızı da anlamlı buluyorum. Bu üstünlüğümüzü sürdürülebilir bir konuma kavuşturabilmemiz için gelecek dönemde ihracata yönelik politikaları oluşturmak önem kazanıyor” dedi.

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağından kurtulması için atılması gereken adımları da dile getiren Özgener, “STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) becerilerinin geliştirilmesi, ülkemizdeki temel bilimlere dair mevzuatın gözden geçirilmesi, ana sınıfından üniversiteye kadar girişimcilik, teknoloji, inovasyon alanlarında öne çıkan modellerin incelenmesi ve mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki bağın güçlenmesi için teknolojik altyapının desteklenmesi önem taşımakta” ifadelerini kullandı.

Kanayan yaramız: Eğitim sistemi

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da eğitim sisteminin hiçbir şekilde günün ihtiyaçlarına cevap vermediği belirterek “İnovasyonda,arge’de rakiplerimizin gerisinde kalırkenve en verimli yaş aralığındaki gençlerimizin üçte biri atıl iken, biz inovasyonu, Sanayi 4.0’ı, Eğitim 4.0’ı nasıl hayata geçireceğiz?” diye sordu. Yorgancılar, “Kanayan yaramız olan eğitim sisteminin bir an evvel ülkemizin kalkınmasını, zenginleşmesini sağlayacak, katma değerli üretimi yapacak, ahlaklı, nitelikli, iyi bireylerin yetişmesini sağlayacak bir yapıya bürünmesi ve siyaset üstü bir anlayışın hakim olması zaruridir. Aksi takdirde, bizler bu toplantılarda aynı şeyleri söylemeye devam ederiz. Tabi bu arada, gelişmiş ülkelerle aramız açılırken, gelişmekte olan rekabet halinde olduğumuz ülkelerin de gerisinde kalmaktan kaçınamayız” diye konuştu.

Türkiye daha iyisini hak ediyor

Toplantıda enflasyon vurgusu yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise “Neredeyse son bir yıldır dünyanın her yerinde gıda enflasyonu genel enflasyonun çok üzerinde artıyor. Ama alım gücü en çok ülkemizi derinden etkiliyor. Türkiye'de enflasyon sadece gelişmiş ülkelerin değil dünya ortalamasının da 10 kat üzerinde. En son verilere göre Kasım ayında yıllık bazda yüzde 84.3 bandındayız. IMF'nin 2023 yılı Avrupa ülkeleri enflasyon projeksiyonuna baktığımızda Türkiye için yüzde 51,2 öngörüsü var. Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 5'i aştığında onu tekrar yüzde 2'ye geri getirmek için ortalama 10 yıl gerekiyor” dedi. Zamların enflasyonu tetiklediğini de belirten Eskinazi, “Bugün önümüzdeki yeni yüzyılı şekillendirmeye doğru giderken emin olun Türkiye 30 yıl geriye gitmeyi değil, daha iyisini hak ediyor” diye konuştu.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam da Cumhuriyetin ikinci yüzyılına vurgu yaparak “Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında, İzmir ve Ege Türkiye Cumhuriyeti’nin lokomotifi, lider kenti bölgesidir. Bu bölgede yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyuyorum” dedi.