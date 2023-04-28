7 büyük sektör kalıntısız üretim için güçlerini birleştirdi 

Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren sürdürülebilirlikte öncü Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 Tarım Birliği, gıda güvenliği ve pestisitlerle ilgili çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren sürdürülebilirlikte öncü Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 Tarım Birliği, gıda güvenliği ve pestisitlerle ilgili çalışmalar kapsamında Saruhanlı ve Sarıgöl İlçesi Bağ Alanlarında Salkım Güvesi Zararlısına Karşı Biyoteknik Mücadele Yönteminin Uygulanması Projesi imza töreni gerçekleştirildi.

İhracatçı yılın 365 günü sahada üreticiyle bir arada

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “2 milyon 16 bin lira bütçeye sahip proje 4 bin 200 dekar alanda uygulanacaktır. Bu proje ile Salkım Güvesi mücadelesinde kimyasal tarım ilaçlarına gerek kalmadan, çevre dostu çiftleşmeyi engelleme metodunu uygulayarak aktif madde sayısını azaltmak ve gerek duyulmadıkça tarım ilacı kullanımını önlemek hedeflenmiştir. EİB ile gerçekleştirdiğimiz projelerle ihracatçılar ve üreticilerimiz ortak noktada buluşuyor. İhracatçı ve üreticinin kopukluğu giderilmiş oluyor. EİB ile uzun yıllardır iş birliği içindeyiz. Tüm Birlik Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize, ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sahada yılın 365 günü bizimle bir aradalar. Bu özveri ve yakınlık sahada işimizi kolay kılıyor.” dedi.

Kaliteli ürün katma değeri de beraberinde getiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye 2022 yılında yüzde 15 artışla 34, 2 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege İhracatçı Birlikleri yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu oldu. 10 milyar dolara ulaşmak için İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Üretimde devlet teşviklerine, tüm paydaşlarla iş birliğine ihtiyacımız var. Kaliteli ürün katma değeri de beraberinde getiriyor. Ürünlerimizin kalitesini, katma değerini, müşteri memnuniyetini artırmak, şeffaflık, izlenebilirlik için tarım ve dijitalleşmeyi birleştirip bütün paydaşlarımızla ülke menfaatlerini korumalıyız. En büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliği’nde konumumuzu korumak, sürdürülebilir ve çevreci üretim yapabilmek için bu ekosistemi tüm sektörlerimizde kuruyoruz. Sürdürülebilir ihracat bu şekilde sağlanır. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin, üreticilerimizin gayreti bizi daha çok teşvik ediyor. Böylelikle hem müstahsil hem ihracatçı hem ülkemiz kazanıyor.” diye konuştu.

Ürünlerimizin katma değeri ne kadar yüksek olursa o kadar talep görüyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye’de tarım ürünleri ihracatında Ege Bölgesi lider konumda. Tarım ürünleri ihracatımız son 1 yıllık dönemde 7 milyar 98 milyon dolara ulaştı. Türkiye 34, 5 milyar dolar ihracat yaparken, Egeli ihracatçılarımız Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21’ine imza attı. İhracat artışımızda organik ve katma değerli ürünlerin rolü büyük. Son 5 senedir kalıntı ile mücadele, gıda kayıpları ve eğitim faaliyetleri üzerine birçok proje gerçekleştirdik. Üreticilerimizin emeğini katma değerini yükseltmek bizim görevimiz. Ürünlerimizin katma değeri ne kadar yüksek olursa o kadar talep görüyor. Omuz omuza vererek tedarik zincirinin bütün aşamalarında istihdam yaratıyoruz.” yorumunda bulundu.

Organik üretim ilk kuru meyve sektörümüzde başladı

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Türkiye’nin Ege sayesinde organik sektöründe 35 yıllık büyük bir deneyimi var. Ege'nin tarıma ve gıdaya bakışı tamamen sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Organik üretim ilk kuru meyve sektörümüzde başladı. Kuru meyvede dünya lideri olmamızın nedeni 30-40 yıldır üniversitelerimizde, araştırma enstitülerimizle, ihracatçılarımızla, üreticilerimizle hep birlikte oluşturduğumuz altyapıdan kaynaklanıyor. Türkiye'deki sürdürülebilirlik ve organik tarımda koordinasyonu EİB yönetiyor. Bütün paydaşlarımızla işbirliği ile organik ihracatımızı 1 milyar dolara yükselteceğiz.” dedi.

Tarım ürünleri arasında en çok ihraç edilen üzüm ve mamulleri ihracatında hedef 1 milyar dolar

Çekirdeksiz kuru üzüm, taze üzüm, şarap, pekmez, asma yaprağı, şıra, üzüm suyu ile yaklaşık 750 milyon dolar döviz getirisi sağlayan üzüm ve mamulleri ihracatının ortak projelerle 1 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

İmza törenine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan katıldı.