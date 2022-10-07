7 Ekim Dünya Pamuk Günü ilk kez fiziki olarak kutlandı

7 Ekim Dünya Pamuk Günü, 8 kurumun işbirliğiyle ilk kez fiziki olarak Aydın Söke’de “İlelebet Pamuk” mottosuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, pamuğun stratejik bir tarım ürünü olduğunu vurgulayarak üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Pamuk üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak üzere İzmir Ticaret Borsası(İTB), Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Söke Ziraat Odası, Ulusal Pamuk Konseyi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği işbirliğiyle ilk kez fiziki olarak “İlelebet Pamuk” mottosuyla 7 Ekim Dünya Pamuk Günü, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM)’nde kutlandı.

Üretimde yedinci tüketimde beşinciyiz

Etkinlikte konuşan İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, pamuk üretiminde Türkiye’nin dünyada yedinci sırada yer aldığını belirterek “Yıllar içinde artan ekim alanları pamuk üretiminde artışa da neden olmuştur. Önceleri üretimimizin çok büyük bölümünü ihraç ederken 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan tekstil sanayimiz ile iç tüketimimiz hızla artmaya başlamıştır. Özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren pamuk üretimimiz tüketimi karşılamadığı için ithalatımızda hızla yükselmiştir. Yıllara göre değişmekle birlikte 800-900 bin ton civarında pamuk üretiyoruz ve dünyada yedinci sıradayız. Üstelik bu üretimi dünya ortalamasının 2,3 misli bir verimle gerçekleştiriyoruz. Verim açısından dünyada ikinci sıradayız. Hem pamuk tüketiminde hem de ithalatında dünyada beşinci sıradayız. 2021 yılında ithal ettiğimiz 1,2 milyon ton pamuk ithalatı için yaklaşık 2,5 milyar dolar döviz harcadık. Pamuğu hammadde olarak kullanan tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihracatı ise 33 milyar dolara ulaştı. Bu aynı zamanda yaklaşık 25 milyar dolarlık net ihracat anlamına geliyor. Tekstil ve konfeksiyon ülkemize en fazla net döviz kazandıran sektör konumunda” diye konuştu.

Stratejik bir tarım ürünü

Pamuğun Türkiye’nin tartışmasız en stratejik tarım ürünlerinden birisi olduğunu vurgulayan Uçak, Sektörün genel görünümüne baktığımızda çok bilinçli üretici ve tüm dünya ile rekabet edebilecek sanayici profiline sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Potansiyelimize baktığımızda ise daha çok pamuk üretme imkânına sahip araziye ve daha çok mamul ürün üretme kapasitesine sahip olduğumuzu görüyorum. Bunu başarmak ancak tüm pamuk sektörü paydaşlarının daha çok üretme, daha çok ihraç etme hedefine yönelmesi ile mümkün. Her alanda olduğu gibi bir kısmı dönemsel, bir kısmı daha uzun vadeli zorluklar bizim sektörümüzde de var. Pamuk üretiminin iklim şartları ile fiyatların ve ticaretin ise küresel ekonomik gelişmeler ile doğrudan ilişkili olduğunu düşünürsek bu zorluklar hep olacak” dedi.

Üretim teşvik edilmeli

Pamuk üretim maliyetlerinin yüksekliğinin de önemli bir sorun olduğunu ifade eden Uçak, “Pamuk üretiminin sürdürülebilirliği için üreticimizin yeter geliri elde edebileceği piyasa şartlarını sağlamalıyız. Yerli pamuk tüketimini dolayısıyla da üretimini teşvik edecek mekanizmaları hayata geçirmeliyiz. Sanayicilerimizin rakip ülkeler karşısında daha rekabetçi olabileceği üretim ve ticaret iklimini tesis etmeliyiz. Hem pamuk hem de mamul üründe kaliteli üretime ve markalaşmaya çok önem vermeliyiz. Bu kapsamda “GDO’suz Türk Pamuğu” markamızın kullanımını ve tanınırlığını tüm paydaşlar olarak desteklemeliyiz. Küresel iklim krizi ile birlikte tüm dünyada çevreci ve sürdürülebilir üretim birinci gündem maddesi haline geldi. Bu konuda dünyayı takip eden değil, lider ülkelerinden birisi olacak tedbirleri hayata geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Söke pamuğuna değer katacak

Söke’nin pamuğun başkenti olduğunu belirten Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel de “Pamuk denince akla Söke gelir. Söke Ticaret Borsası olarak pamukla ilgili birçok çalışmamız var. Ancak dünya pamuk gününde pamuk lisanslı depomuzun müjdeli haberini vermek isterim. Söke pamuğuna değer katmak, çiftçilerimize tüccarlarımıza kazandırmak için büyük uğraşlar verdiğimiz Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’nin inşaat temelleri çok kısa sürede atılacak. Söke Argavlı Mahallesi’nde 74 bin metrekare 15 bin ton kapasite olacak depomuzun Söke Ticaret Borsası önderliğinde, Aydın ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığıyla kurulmuştu. Söke Ticaret Borsası olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı desteği ve fizibilite raporu hazırlanmış, fizibiliteye bağlı olarak ajans tarafından güdümlü proje desteği verilmiştir. Projemizin ödenek ve bütçesinin tamamlanmasının ardından ruhsatını Söke Belediyesi’nden aldık. Önümüzdeki pamuk sezonuna yetiştirmek için emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.