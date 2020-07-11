ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 17 haftadır azalıyor

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azaldı. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 502 adet azalmış oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 181'e geriledi. Perşembe gününü 42,35 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,24 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 39,62 dolar seviyesinde tamamlamıştı.