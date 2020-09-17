AB’nin ülkemize karşı tavrı üzücü

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Avrupa Birliği’nin Japonya ve Vietnam’la serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığını, Türkiye’nin ise hala bu konumda olmamasının üzücü olduğunu belirtti

Başkan Yorgancılar “Avrupa Birliği(AB), göçmenler konusunda da Türkiye’ye pek çok sözler verdi. Ancak bu sözler yerine getirilmedi. Almanya ile bu konuda yakın işbirliği halinde olmamız memnuniyet verici fakat yeterli değil. Fransa’nın son dönemdeki tutumu da üzüntü verici” dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Avrupa Birliği’nin Japonya ve Vietnam’la serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığını, Türkiye’nin ise hala bu konumda olmamasının üzücü olduğunu belirtti. Başkan Yorgancılar “Avrupa Birliği(AB), göçmenler konusunda da Türkiye’ye pek çok sözler verdi. Ancak bu sözler yerine getirilmedi. Almanya ile bu konuda yakın işbirliği halinde olmamız memnuniyet verici fakat yeterli değil. Fransa’nın son dönemdeki tutumu da üzüntü verici” dedi.

Ziyaret etti

Almanya İzmir Başkonsolosluğu’na atanan Dr. Detlev Wolter, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki konular gündeme gelirken, İzmir için yeni işbirlikleri yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Başkan Yorgancılar ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 95’i, İzmir’deki şirketlerin ise yüzde 98’inin KOBİ olduğunu belirterek, “Büyük sanayi özellikle Aliağa’da toplandı. Petkim, Tüpraş, Demir-Çelik fabrikaları bunların başlıcaları. İstanbul – İzmir Otoyolu’nun yapılmasından sonra ulaşım süresi 3 saate düştü. İstanbul –Bursa –Balıkesir –İzmir hattı tam bir sanayi üssü haline geldi. Türkiye’nin üretiminin yüzde 73’ü bu hatta gerçekleşiyor” dedi.

AB üyeliğimiz bitmeyen kitap

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin temel olarak siyasi, ekonomik ve askeri boyutları olduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar “Bu üç boyutta da ilişkilerin iyileştirilmesi son derece önemli. Ancak ekonomik ilişkileri iyi olan ülkelerin siyasi ve askeri ilişkilerinin de ilerlediğine olan inancımı dile getirmek isterim. Bu bağlamda maalesef Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini okumakla bitmeyen çok uzun bir kitaba benzetiyorum. Öte yandan bu döneme Almanya’nın başkanlık etmesini de Türkiye için bir avantaj olarak görüyorum. AB, Japonya ve Vietnam’la STA imzaladı. Ancak Türkiye’nin hala bu konumda olmaması üzücü bir durum. AB, göçmenler konusunda da Türkiye’ye pek çok sözler verdi. Ancak bu sözleri tutmadı. Almanya ile bu konuda yakın işbirliği halinde olmamız memnuniyet verici, ancak yeterli değil. Öte yandan Fransa’nın tutumunun da üzücü olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Gayret sarfedeceğim

Almanya İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter de “İzmir her yönden mükemmel bir şehir. İzmir ile Almanya arasındaki ilişkilerin pandemiye rağmen çok iyi seviyede olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bir diplomat olarak bu ilişkileri daha da ileri taşıma yönünde gayret sarf edeceğim. Türkiye AB üyesi olamasa da ticaret ve pazara erişim konusunda çok avantaj tanınan bir ülke” dedi.

Ziyarette, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ne aşamada olduğu sorusuna da yanıt veren Başkonsolos Wolter “Maalesef Türkiye için spesifik olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak ertelenen Fuarlar Ekim’de açılmaya başlayacak. Stand sahipleri gelebilecek” diye konuştu.