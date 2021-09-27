Açlık sınırı 3 bin TL'yi geçti

Türk-İş, eylül ayında açlık sınırının 3.049 liraya yükseldiğini açıkladı. Eylül ayı gıda fiyatlarının da aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 24,56 arttığı hesaplandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), açlık sınırının 3.049 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 9.831 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın eylül ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 3.049 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 9.831 TL olarak hesaplandı.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 3.709 TL'ye çıktı.

Mutfak enflasyonundaki değişim ise araştırmaya şöyle yansıdı:

Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 17,72 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,56 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,58 olarak hesaplandı