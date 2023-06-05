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Adnan Menderes Havalimanı’ndan iki yeni rota 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Barselona ve Venedik’ten gerçekleşen uçuşları törenle karşıladı

Adnan Menderes Havalimanı’ndan iki yeni rota 
05 Haziran 2023 Pazartesi 16:00

 TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı SunExpress’in Barselona ve Venedik’ten gerçekleştirdiği uçuşları karşıladı. Dün (4 Haziran) akşamüstü gerçekleşen Barselona’dan 153, Venedik'ten 54 yolcu İzmir'e geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. SunExpress 24 Eylül’e kadar her pazar İzmir-Barselona arasında karşılıklı uçacak. İzmir-Venedik direkt uçuşları da 27Eylül’e kadar çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün devam edecek. 


DIŞ HATLARDA 58, İÇ HATLARDA 20 DESTİNASYON 


TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “Barselona ve Venedik'ten İzmir'e beş yıl aradan sonra gerçekleşen ilk direkt uçuşları karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İzmir'e direkt uçulabilen destinasyonların sayısını artırmak ve şehrimizi tanıtmak için paydaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şu an havalimanımızdan dış hatlarda 32 havayolu 33 ülkede 58 destinasyona, iç hatlarda ise dört havayolu 20 destinasyona uçuş düzenleniyor. Yaz sezonunda dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi karşılamak için hazırız" dedi. 


İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2 milyon 777 bin 462 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde dış hat trafiği yüzde 32 artış gösterdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #İzmir Adnan Menderes Havalimanı
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