Aida Turizm’e Büyük Ödül

Lüks Turizm segmentinde ülkemizin lider seyahat acentesi Aida Turizm’e Lüks Acenteler Birliğinden ödül geldi. 2020 Dünya Lüks Seyahat Acenteleri kategorisinde üçüncülükle ödüllendirilen Aida Turizmin başarısı turizm camiasında sevinç yarattı.

Lüks turizm yapan Aida Turizm’in kurucusu Adviye Bergemann, “Forbes 100 listesinin yarısını Türkiye’ye getirdik. Milyarder klübünün rotasında şimdi Kapadokya ve Göbeklitepe var” diyor. Aiada Turizm, Türkiye’de lüks turizm yapan, dünyanın sayılı dolar milyarderlerine ‘gizli turizm’ rotaları çizen az sayıda şirketten biri. 2003 yılında henüz Türkiye lüks turizmi bilmezken şirketi kuran Adviye Bergemann, müşterilerin isimlerin çoğunu gizlilik nedeniyle paylaşamadıklarını söylüyor ve ekliyor : “Bazı misafirlerimiz var ki kaldıkları otel bile tam olarak kimi misafir ettiğini bilmiyor. Ama söyleyebileceklerim arasında Swarovski Ailesi, Alibaba’nın sahibi Jack Ma var, Tiffany’nin torunu ile Kuveyt ve Ürdün kraliyet aileleri var.”

Bill Gates, Jack Ma, Jeff Bezos gibi insanlar oturup internetten nereye gideyim diye araştırmıyorlar tabii ki. Bu işin dünyada uzmanları var. Onlar da bu kişilerden seyahat danışmanlığı alıyorlar. Bu insanlar onlara 3-5 yıllık planlar yapıyorlar.

Adviye Bergeman “Peki lüks turist ne kadar para harcar?” sorusunu şöyle yanıtlıyor : “Bir turistin lüks statüsüne girmesi için uçak-otel dışında günlük en az 1000 dolar harcıyor olması lazım. Uçak ve otel dahil de minimum 7 bin dolar diyebiliriz. Tabii burada bir üst limit yok. Getirdiğimiz misafirlerimiz arasında 1 milyon dolar harcayan da var.

Türkiye’nin hem ürün çeşitliliği yüksek hem de kıymetli ve pahalı ürünleri oldukça fazla. Mesela Avrupa’nın en pahalı süiti İstanbul’da Çırağan’ın saray süiti. Başka hangi ülkede Boğaz’ın kenarında bir sarayda konaklama imkanı var. Pahalı konuklamanın üstüne helikopterle transferi, özel tekneyle gezisini alt alta koyunca ciddi rakamlara ulaşılıyor. “

Lüks turizm hata kaldırmıyor

“Hiçbir hataya, hiçbir boşluğa mahal vermemek için geziyi saniye saniye planlıyoruz. Kişinin yatacağı yataktan içeceği suyun markasına, kullanacağı tuvalet kağıdına kadar her şey önceden hazırlanıyor. Mesela Jack Ma’nın 10 günlük seyahati için tam 5 klasör hazırladık.”

Aida Turizm’in kurucusu Adviye Bergemann, iki yıl önce İzmir’de açtığı ofisi ile Lüks Turizmi ile İzmir’i tanıştırma çabasında. Dört yıl arka arkaya Çırağan Sarayı’nda yapılan “Lux In Turkey” Lüks Segment turizm buluşmasını İzmir’de yapmak için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıyor.

Ayrıca geçtiğimiz yıl kurduğu Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği de çevre dostu turizm yapma konusunda büyük çabalar harcıyor. Bu çerçevede Efes’te Artemisyon Ziyaretçi Merkezi ve Çevre Düzenlemesini hayata geçirmek için, önümüzdeki yıl sadece dünya zenginlerinin katılacağı bir konser ile projeye finansman sağlama çabasında. Adviye Bergemann ayrıca bu yıl Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu Kadın Liderler Panelinde ülkemizi başarı ile temsil eden tek Türk idi.